Минск, , 15:57 — REGNUM «Требуем ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России!», — говорится в обращении состоявшегося в Минске пикета, посвященного Дню единения народов Белоруссии и России.

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«Белорусский народ через века пронес стремление к единству с русским народом, несмотря на противодействие в течение значительной части истории Белоруссии ее верхов, занимавших часто антинародную позицию, направленную против общерусского единства», — сказано в принятом обращении.

Участники пикета напомнили, что «в 2020 году наши народы будут отмечать 640-ю годовщину Куликовской битвы, которая сыграла значительную роль в становлении Русского государства». Они отметили, что важное значение участие в этой битке «на стороне Дмитрия Донского войск княжеств Западной Руси, т. е. современной Белоруссии». С Запада на территорию Белоруссии «приходили в основном захватчики и поработители, в отпоре которым помогал русский народ», отмечено в обращении.

«Лучшие годы истории белорусского народа связаны с теми периодами, когда Белоруссия была вместе с Россией. Особый расцвет Белоруссии как государства относится к советским временам», — напомнили представители белорусской общественности.

Обосновывая необходимость единения современных Белоруссии и России, участники минского мероприятия отметили вклад всего СССР в создание белорусской промышленности. Они напомнили об итогах всебелорусского референдума 14 мая 1995 года, когда 83,3% проголосовали за интеграцию с Россией.

«Близость белорусского и русского народов отмечается не только на культурном и историческом уровне, но и на генетическом. Согласно последним исследованиям, значительная часть населения Белоруссии и России относится к одной гапплогруппе, что свидетельствует об их многотысячелетнем родовом единстве», — сказано в обращении.

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Представители белорусской общественности, отмечая 20-летний юбилей союзного Договора, с сожалением констатировали, что «вопреки воле народа интеграционный процесс двух государств застопорился, и за прошедшее время Союзное государство так и не было создано в полном объеме». В частности: «До сих пор не выполнены многие статьи подписанного Договора: не создано по-настоящему единое экономическое пространство, нет единой денежной единицы (валюты), предусмотренной статьей 13 Договора, не реализовано в полной мере единое гражданство Союзного государства, чтобы каждый гражданин имел равные права в любой его части, что было предусмотрено Договором о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, нет Конституционного акта и др.».

Кроме того, «у нас в Белоруссии в СМИ на разных уровнях в последнее время стали активно обсуждать вопрос о потере «незалежнасцi» в случае реализации договора и создания наднациональных органов». На это у участников состоявшегося 2 апреля пикета есть такой ответ: «Мы считаем, что большая потеря суверенитета угрожает Белоруссии в случае потери связи с Россией. Живым примером является некогда процветающая Украина, которая после прихода к власти необандеровцев в результате государственного переворота 2014 года, разорвав многие связи с Российской Федерацией, превратилась в одну из самых отсталых и зависимых республик в Европе».

«Что касается экономического развития Белоруссии, то стоит сравнить: в БССР, которая была в составе Советского Союза, даже в самые последние годы Советской власти белорусская промышленность прирастала на 5% ежегодно, а через 30 лет промышленность современной Республики Беларусь, которая согласно Конституции «самостоятельно осуществляет свою внутреннюю и внешнюю политику», в 2019 году сумела прирасти по сравнению с 2018 годом по данным Национального статистического комитета Белоруссии только на 1%. При анализе этих цифр возникает вопрос: кому нужна такая независимость, которая осуществляется в современной Республике Беларусь? Видимо, кому-то нужна, но не трудовому народу», — единогласно констатировали представители белорусской общественности.

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Участники пикета призвали народы Белоруссии и России, во-первых, активизировать свою деятельность «в части пропаганды преимуществ объединения наших государств в единое Союзное государство». Во-вторых, сказано в документе, необходимо требовать «от руководства Белоруссии и России ускорения полной реализации Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России».

По поручению участников пикета обращение подписали председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов и председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

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