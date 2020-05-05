Минск, , 12:40 — REGNUM Приехать в столицу Белоруссии на парад в честь Дня Победы, несмотря на пандемию коронавируса, пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко глав других государств 5 мая, сообщает БелТА.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — призвал Лукашенко.

По словам Лукашенко, собраться в Минске было бы правильно. Он также добавил, что Белорусская ССР — это республика, которая «была стерта с лица земли», которая «первая приняла удар». Белорусский лидер добавил, что БССР — «самая пострадавшая республика — живой памятник войне».

Напомним, 3 мая Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад в честь Дня Победы.

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