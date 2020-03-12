Минск, , 21:30 — REGNUM Александр Лукашенко вместе с другими лидерами СНГ на саммите в Душанбе поставил свою подпись под договором, обязавшись «организовать проведение международной акции «Бессмертный полк». Об этом в ходе состоявшейся 12 марта пресс-конференции заявил глава белорусского оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк», председатель общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

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Он отметил, что пресс-конференция, посвящённая проблемам проведения ежегодного шествия «Бессмертного полка» в Белоруссии, неспроста проходит в минском офисе Россотрудничества — именно оно названо президентами стран СНГ главным исполнителем скреплённых их подписями договорённостей. И проблемы проведения шествия в Белоруссии, сообщил Драко, годами пытались решить с помощью обращений на имя белорусского президента, но безуспешно.

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Главное управление юстиции Мингорисполкома недавно в третий раз отказало в государственной регистрации белорусскому общественному объединению «Бессмертный полк», сообщил Драко, ссылаясь на смешное основание — знак препинания в написании юридического адреса. Минюст Белоруссии годами препятствует реализации гражданами своих законных прав и интересов, констатировали Драко и другие участвовавшие в пресс-конференции координаторы шествия. Они подчеркивали: акция народная и международная, в отличие от официозной «Беларусь помнит» — без формализма и «принудиловки», пользующаяся поддержкой общественных организаций.

«На сегодняшний день порядка 40 общественных организаций и партий высказали свою поддержку и заявили, что они будут в колоннах «Бессмертного полка». Мы пока не оглашаем этот список», — сообщил Драко.

Он пообещал приобщить список к очередному обращению на имя Александра Лукашенко. Белорусский оргкомитет по созданию ОО «Бессмертный полк» не оставляет надежд добиться госрегистрации, апеллируя к руководителю республики.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о пятой и, возможно, 25-й попытке государственной регистрации, Драко сказал: на исправление чёрточки в написании юрадреса даже минуты будет много. Именно из-за наклона черты, по его словам, ГУЮ Мингорисполкома отказало в госрегистрации, хотя это был лишь формальный повод для отказа.

«Мы начинаем раскачивать эту ситуацию серьёзно, чтобы дошло до властей, что они должны сделать», — ответил общественник.

Секретарь-координатор белорусского республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников — один из учредителей ОО «Бессмертный полк», уточнил: чиновники должны сделать всё по закону. Он процитировал Конституцию Белоруссии, указав на её нарушения сотрудниками Минюста при регистрации общественных объединений.

Драко привёл в пример восемь попыток на протяжении десяти лет получить государственную регистрацию «Белорусской коммунистической партией трудящихся» (БКПТ). И в случае «Бессмертного полка», и в случае БКПТ, считает Драко, альтернативы соблюдению установленной законом процедуры нет.

В положительном исходе четвёртой попытки легализовать в Белоруссии общественное объединение «Бессмертный полк», сказал Драко, «мы абсолютно не уверены». У учредителей НГО есть уверенность лишь в том, что они будут платить пошлины и нести прочие расходы, тратить свои силы.

При этом, по словам Драко, у координаторов белорусского «Бессмертного полка» совесть будет чиста: они сделают всё от них зависящее, чтобы обрести легальный статус для тех «10 тысяч участников шествия «Бессмертного полка», которые примут участие в акции 2020 года.

«Реакция на «Бессмертный полк идёт не с низу, а с самого верха», — констатировал Драко, подводя итог рассуждениям о причинах проблем с легализацией деятельности в Белоруссии.

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