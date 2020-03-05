Минск, , 20:08 — REGNUM Нынешнее руководство Белоруссии считает бессмысленной работу над реализацией договора о создании Союзного государства, пока Россия не решит сделать российскую нефть дешевле. Об этом сегодня, 5 марта в Минске заявил журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

В конце 2019 года белорусско-российская межправительственная рабочая группа представила Александру Лукашенко и Владимиру Путину комплексное решение вопросов углубления экономической интеграции в формате Союзного государства, так как Минск отказался рассматривать другие направления интеграции. Однако пакетное соглашение с 31 «дорожной картой» Лукашенко отказался подписывать. Он также запретил подписывать контракты с российскими поставщиками нефти на белорусские НПЗ, пока из ценообразования не будет убрана премия.

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Комментируя состояние процесса союзного строительства, глава МИД Белоруссии сказал: «Решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими «дорожными» картами, пока не будут решены эти вопросы».

Вопросы по нефти остаются открытыми, а работа по объединению Белоруссии и России формально продолжается. Об этом заявлял Александр Лукашенко, в частности, 14 февраля на встрече с работниками Светлогорска: «Мы будем и дальше работать по интеграции».

О союзном единении также шал речь сегодня, 5 марта в Минске во время встреч председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с белорусскими партнёрами. Александр Лукашенко вручил ей сегодня икону Святой Валентины Минской и орден Франциска Скорины, который, по убеждению Лукашенко, «жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нём говорят». Ранее таким орденом был награждён Филипп Киркоров.