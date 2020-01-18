Сергей Артёменко, 18 января 2020, 04:49 — REGNUM Едва власти Белоруссии отошли от скандалов с прославлением чеченских террористов и гитлеровских пособников в 2019 году, как в начале нового года грянул новый скандал: радетели за «возрождение» из «Товарищества белорусского языка» («Таварыства беларускай мовы» — ТБМ) представили в своём издании биографию пособника гитлеровских палачей. На этот раз прославления удостоился Борис Рагуля.

Елена Анисим
Елена Анисим
Belmediaschool.org

В годы Великой Отечественной войны Борис Рагуля, как и многие другие националисты начала XX века, стал ярым почитателем Адольфа Гитлера и активным коллаборационистом. До войны служил в польской армии, после её разгрома в 1939 году попал в плен, бежал, некоторое время преподавал в Западной Белоруссии. В 1941 году обвинялся НКВД БССР в нелегальном «переходе границы, контрреволюционной деятельности, шпионаже».

Во время войны Рагуля помогал немцам в организации коллаборационистских военных формирований, участвовавших в уничтожении белорусских партизан и подпольщиков. Служил во вспомогательной полиции, командовал эскадроном. С августа 1944 года в звании капитана участвовал в подготовке диверсантов в спецшколе Абвера «Дальвиц» (Восточная Пруссия).

В конце войны бежал в Германию, отсиделся в ФРГ и перебрался в США, где сотрудничал с ЦРУ. Официально получал жалованье за подготовку диверсантов, забрасываемых в СССР. Сотрудничал с американской «Радой Белорусской народной республики», вокруг которой объединились беглые националисты и коллаборационисты.

С 1954 года проживал в Канаде, где вёл врачебную практику и выступал от имени «белорусов Канады». После Чернобыльской катастрофы участвовал в сборе средств для оказания помощи пострадавшим, не забывая про мероприятия по линии националистов в эмиграции.

Зарегистрированная министерством информации Белоруссии газета ТБМ «Новы час» разместила 1 января хвалебную статью, посвящённую 100-летию со дня рождения Рагули. В ней он представлен как жертва полонизации в период межвоенной Польши, командир сражавшегося с нацистами в 1939 году польского эскадрона.

Рассказывается, как он «бежал на родину в Западную Белоруссию, которую в то же самое время оккупировал СССР», где работал школьным учителем и стал жертвой НКВД. Период Великой Отечественной войны в хвалебной биографии этого деятеля изложен в одном абзаце. Примечательно: издание ТБМ не называет эту войну Отечественной, что соответствует новым веяниям в официозе постсоветской республики.

Читайте на эту тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

Борис Рагуля с женой
Борис Рагуля с женой

Гитлеровский холуй в годы войны ТБМ представлен так: «Во время немецкой оккупации Борис Рогуля работал переводчиком в Новогрудке, преподавателем учительской семинарии. Он был принят в состав ЦК подпольной Белорусской Незалежницкой Партии. В июле 1942 Рогуля стал командиром окружного отдела Белорусского самообороны в Новогрудке. С осени 1943 года он возглавлял белорусский эскадрон (в оригинале публикации «швадрон», — прим. ИА REGNUM) в Новогрудке. С августа 1944 года он в десантном батальоне «Дальвиц». Читателю не поясняется, какую идеологию исповедовала упомянутая партия, для чего Абвер создал десантный батальон «Дальвиц», а также о многом другом немаловажном для объективного восприятия Рагули. Из послевоенного прошлого этого деятеля упомянуто его участие в заброске «белорусских диверсантов за «железный занавес». Что за «белорусские» диверсанты», кто и зачем их забрасывал, куда забрасывал и какова мотивация участия в этом дорогого русофобам юбиляра — об этом издание ТБМ умолчало.

Зато сообщаются невероятные обстоятельства перерождения фейкового «генерал-майора БНР» в Канаде: «Борис Рагуля стал одним из наиболее авторитетных в Канаде специалистов в области онкологии. Ему принадлежат многочисленные публикации в профессиональных изданиях, он занимал должности во многих канадских и Панамериканских профессиональных объединениях врачей-онкологов, преподавал в медицинской школе, выступал на многих конференциях».

Канадские учёные почему-то не заметили такой звезды онкологии. Рагуля действительно вращался в тех кругах, публиковался в различных изданиях и выступал на конференциях, занимал общественные должности. Его авторитет среди канадских врачей-онкологов чудовищно преувеличен по той же причине, по которой преуменьшен и заретуширован период его биографии военного времени. ТБМ бессовестно предложило приобрести мемуары гитлеровского холуя, продававшего себя всем властям, воевавшим против его исторической родины.

Сергей Чуев в монографии «Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха» отметил, что сотрудничество Бориса Рагули с СС — явление, весьма распространённое среди новоявленных «героев» Украины и Белоруссии. Если на Украине и в Прибалтике чествование гитлеровских пособников, и в особенности ССовцев, стало явлением вполне обыденным, то в Белоруссии работа в этом направлении ещё только разворачивается.

Среди первых ласточек было открытое и не первый год идущее прославление таких гитлеровских пособников, как Михаил Витушко и Франц Кушель. ТБМ с прославлением Бориса Рагули играет такую же роль, как украинские организации, деятельность которых запрещена в России (но не в другой части Союзного государства). Украина после инспирированного Западом госпереворота («майдана» 2014 года) очень быстро стала на необандеровские рельсы во многом благодаря тому, что Виктор Янукович заигрался с националистами, взращивая их для хитрой комбинации на предстоящих президентских выборах. С той же целью «идеологическая» чиновничья вертикаль Белоруссии холит и не даёт в обиду выгодных ей как бы оппозиционеров.

Ранее на эту тему: В Белоруссии стали открыто воспевать офицеров СС. Что дальше?

Михаил Витушко (крайний справа)
Михаил Витушко (крайний справа)

Трудно найти иной ответ на вопрос, почему министерство информации Белоруссии никак не отреагировало на восхваление гитлеровского пособника в издании «Новы час». В объяснении ситуации немаловажно учитывать и тот факт, что нынешний министр Александр Карлюкевич проводит ту же политику, что и его предшественница на этом посту и бывшая начальница, пересевшая в кресло «палаточницы» соучастница политических репрессий Лилия Ананич.

При Ананич упомянутое СМИ более года прославляло Шамиля Басаева, Руслана Гелаева и прочих международных террористов, от которых открестились даже в США. В прошлом году из-за этого разгорелся большой скандал. Белорусская пресса публиковала проблемные статьи и даже обращения к генпрокурору Александру Конюку и главе МВД Игорю Шуневичу. Однако власти Белоруссии «отмазали» от уголовного преследования и главного редактора газеты «Новы час» Оксану Колб, и председателя ТБМ (зарегистрированной минюстом) Елену Анисим.

На уровне общественности не многие решились открыто вступаться за Анисим и издание ТБМ. Точнее, замечен в этом был лишь глава праворадикальной русофобской «Партии «Белорусского народного фронта», он же председатель общественного объединения БНФ «Возрождение» Григорий Костусёв.

Ларчик просто открывался: Анисим трудоустроила Костусёва своим помощником в ПП НС. То есть в 2019 году лидер БНФ не просто участвовал в парламентской кампании 2019 года, претендуя на формально депутатский мандат, но и официально числился помощником члена законодательного органа Белоруссии. В это же время «батькины эксперты» через российские телеканалы и подконтрольные им структуры в РФ дезинформировали общественность России, рассказывая, как маргинальна подобная публика и насколько всё то, о чём сообщает Telegram-канал «Бульба престолов» якобы не соответствует действительности.

Анисим в свою недавнюю бытность «палаточницей» тиражировала русофобские заявления, распространяла в Белоруссии и Польше ложь о России, и даже оклеветала ФСБ — всё ей сошло с рук. Впрочем, как и Костусёву, и Беленькому, многим другим местечковым шовинистам, которым до сих пор разрешён свободный въезд в Россию, и деньги для финансирования их деятельности приходят из России. Странную, если не сказать больше, позицию занимают правоохранительные органы РФ.

Елена Анисим
Елена Анисим
Belmediaschool.org

Что касается слепоты и глухоты белорусских правоохранителей, то их руководству прекрасно известно, что карт-бланш националистке выдали в президентской администрации. Там «идеологической работой» сейчас занимается, по случайному совпадению, бывший заместитель Ананич в министерстве информации Владимир Матусевич, с которым Карлюкевич на короткой ноге. Нынешний руководитель главного идеологического управления президентской администрации Ольга Шпилевская проводит ту же линию, что и её предшественники — Александр Ильясевич и Всеволод Янчевский. Именно это управление курирует новую волну «белорусизации», и в рамках этой политики ТБМ, БНФ и прочим националистическим организациям отводится своя роль.

Свои роли в реализации этой политики у Совбеза и ОАЦ, Госкомитета по имуществу и прочих госорганов. Чиновников пересаживают из кресла в кресло, но сущность проводимого ими курса от этого не меняется, ибо стратегию определяют не они, а их хозяин. Например, Лилия Ананич сейчас осваивается в новом амплуа — заместителя комиссии ПП НС по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Председателем этой комиссии стал Геннадий Давыдько — бывший руководитель пропагандистского рупора «Белтелерадиокомпания», отметившийся в политических репрессиях вместе с Ананич, а ещё ранее получивший скандальную известность как пропагандист «литвинизма», застрельщик легализации наркотиков и проституции. Среди членов комиссии такие известные в узких кругах профессионалки, как Мария Василевич.

Читайте также: Белоруссия: апологеты терроризма заявили о президентских амбициях

Лидер ТБМ рассматривалась как «бабушка для битья» — удобная спарринг-партнёрша Александра Лукашенко. Лишившись мандата «палаточницы» в конце прошлого года, она поступила в высшей степени порядочно по понятиям «сознательных» местечковых русофобов — отказалась от своих обещаний участвовать в президентской кампании. Причём заявления об участии делала публично — на польском «Еврорадио» и в «Белгазете», а дезавуировала своё участие на полуподпольной сходке местных русофобов через комментарий одного из участников заседания «Сойма БНФ».

Как выяснилось, пенсионерке Анисим нашли место в Институте языкознания Академии наук, где собралась целая коллекция русофобов, ревизионистов и соучастников политических репрессий. За свои труды на ниве пропаганды ненависти к России и всему русскому в Белоруссии она получила благодарность от эмигрантского объединения террористов «Ичкерии» и медаль от коллаборационистов из США.

Лилия Ананич
Лилия Ананич
House.gov.by

Упомянутые СМИ, обеспечивающие PR незадачливой Анисим и возводящие националистических пигмеев вроде Рагули в местечковый пантеон «национальных героев», кормятся с одной руки. К примеру, польское «Еврорадио» за последние годы освоило несколько миллионов долларов финансирования только по линии USAID (распорядитель грантов правительства США), не считая поддержки по линии польских, британских и прочих заинтересованных.

Госдеп и NED не скрывают эту информацию, она находится в публичном доступе, потому что речь идёт о деньгах американских налогоплательщиков. Другое дело, что некоторые «индивидуальные реципиенты» и СМИ в отчётах не упоминаются. Для «Еврорадио», «Народной воли» и некоторых других русофобских СМИ сделано исключение — очевидно, неспроста.

Пока в Москве думают, что без гуманитарного измерения союзной интеграции можно обойтись, ограничившись экономической, российские эксперты уже открыто обсуждают такое явление, как «батькины нацисты». От «отбеливания» гитлеровских холуёв до их возведения в национальные герои и примеры для подражания подрастающего поколения, как показывает опыт Латвии, Украины и других постсоветских образований, дистанция может быть очень короткой.

Украинские «свидомые» от белорусских «свядомых» принципиально ничем не отличаются. Та же русофобия, та же местечковость и многое другое общее — вплоть до «дней вышиванки». Различия в орнаментах «вышиванок», превращённых в элемент политического культа, говорят не столько о различиях, сколько об общности политтехнологий, применяемых и на Украине, и в Белоруссии.

Необандеровщина никогда не стала бы той силой, которой является сегодня, без финансовой, информационной, политической, методологической и иной помощи. При СССР таковая поступала извне, а в постсоветский период стала востребована местным олигархатом и органами госуправления самостийных лимитрофов. В Белоруссии всё реализуется по той же методичке, но с временным лагом и тактическими комбинациями. Поэтому открытое прославление гитлеровских пособников не стоит недооценивать. Никто не стал бы тратить силы и средства на такие «мелочи» без видов на реализацию далеко идущих целей.