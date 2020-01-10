Последний год минувшего десятилетия стал для Дагестаном первым полноценным годом при новом руководстве. Пришедшие к власти в конце 2017 — начале 2018 года глава Владимир Васильев, премьер Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства Владимир Иванов имели время для адаптации и должны были доказать жителям региона и не только, что их не зря направили на Северный Кавказ. Так чем же запомнился 2019 год жителям Дагестана?

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Первые посадки экс-чиновников

Первые приговоры вынесли бывшим высокопоставленным чиновникам правительства Дагестана, задержанным 5 февраля 2018 года по подозрению в крупных хищениях при реализации госпрограмм на территории республики. В тот день, напомним, силовики задержали врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования и науки Шахабаса Шахова. Всех четверых в тот же день этапировали в Москву и поместили в столичное СИЗО «Лефортово».

Первым было завершено расследование эпизода с хищением 41 млн рублей при реконструкции здания в Махачкале под изолятор временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства. Обвиняемыми по нему проходили Гамидов и Юсуфов, действия которых квалифицировались по статье о растрате в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц. В конце октября Лефортовский районный суд Москвы признал обоих виновными и приговорил к 6,5 и 5,5 года колонии соответственно. Сами экс-чиновники своей вины не признали.

Цитата из видео на Первом Канале Бывший премьер Дагестана Абдусамад Гамидов в здании суда

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В конце ноября Лефортовский суд начал рассмотрение дела против Шахабаса Шахова, обвиняемого в присвоении или растрате около 20 млн рублей и получении взятки в виде предметов мебели стоимостью не менее 290 тыс. рублей. В деле также фигурируют еще три человека, в том числе дочь экс-министра Амина Шахова.

Отправился в колонию в ушедшем году и бывший руководитель управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Дагестану Кубасай Кубасаев, задержанный 22 марта 2018 года. Лефортовский суд столицы посчитал доказанным, что он в 2013—2015 годах в качестве взятки получил дорогие швейцарские часы и элитное охотничье ружье от директора дагестанского предприятия, выполнявшего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Взамен глава местного УФАС якобы оказывал ему покровительство по службе.

В начале июля районный суд осудил Кубасаева на пять лет колонии строгого режима и штрафу в размере 10,3 млн рублей. Позже Московский городской суд оставил приговор в силе, изменив его лишь в части дополнительного наказания. Кубасаев свою вину, как и Гамидов с Юсуфовым, категорически отрицает. По его словам, оружие он приобрел за свой счет, так как увлекался охотой, а фигурирующие в деле наручные часы он никогда не видел и не носил.

Были и условные наказания. В октябре бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, осужденный годом ранее к четырем годам колонии за незаконное выделение земельных участков, условно-досрочно освободился. Ущерб от его действий, напомним, был оценен в 48 млн рублей.

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Новые дела антикоррупционной кампании

Антикоррупционная кампания, развернувшаяся в Дагестане после прихода к власти нового руководства, продолжилась и в 2019 году, хоть и не в таких масштабах, как годом ранее.

Весной был задержан и арестован министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов. Его заподозрили в особо крупном мошенничестве, совершенном в период руководства системой многофункциональных центров республики. По версии следствия, в 2015 году он похитил более 20 млн рублей при закупке мебели, компьютеров и оргтехники для оснащения центров. Установлено, что цены на товары умышленно завышались, а деньги выводились через аффилированные фирмы.

Цитата из видео на .5-tv.ru Осман Хасбулатов арестован

В конце июня стало известно, что Хасбулатов признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Кроме того, он возместил часть нанесенного ущерба в размере 3 млн рублей, а на остальную сумму был наложен арест на его имущество. В связи с этим суд смягчил ему меру пресечения до домашнего ареста. В середине сентября глава региона Владимир Васильев освободил Хасбулатова от должности министра.

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Одним из самых громких в 2019 году стало уголовное дело о незаконном отчуждении земельных участков, находящихся в муниципальной и федеральной собственности. По версии следствия, члены организованный преступной группы начиная с 2000 года незаконно оформили в собственность более тысячи участков.

Фигурантами этого уголовного дела стали депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов, экс-руководитель и бывший и. о. руководителя управления Росреестра по республике Сафиюла Магомедов и Шамиль Гаджиев, экс-руководитель комитета по лесному хозяйству Алибег Галжиев и трое его заместителей, работники филиала кадастровой палаты и другие. У предполагаемых участников ОПГ следствие арестовало имущество на общую сумму 20 млрд рублей. Речь идет о принадлежащих им свыше 300 объектах недвижимости.

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Дела по различным статьям Уголовного кодекса в Дагестане в том году также были заведены на бывшего главу города Каспийска Джамалудина Омарова, экс-мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова, главу Дербентского района Магомеда Джелилова, главу Каякентского района Магомедэмина Гаджиева и других бывших и действующих чиновников.

Мэр — новый, проблемы — старые

Важным политическим событием 2019 года для Дагестана стало избрание нового мэра Махачкалы. Решением депутатов городского собрания от 31 января должность занял Салман Дадаев — уроженец Дагестана, сделавший карьеру в Москве. В последние годы он руководил управой Басманного округа российской столицы.

В конкурсе приняли участие 40 человек, однако победитель для большинства экспертов был очевиден еще до его старта. В начале декабря 2018 года на одном из совещаний Владимир Васильев заявил, что подобрал кандидата на должность мэра Махачкалы и согласовал его кандидатуру с управлением президента России по внутренней политике. Этим кандидатом и был Дадаев, которого глава региона охарактеризовал как молодого, энергичного организатора. После такого заявления Васильева горожане и эксперты справедливо посчитали предстоящий конкурс лишь формальностью.

Mkala.ru Салман Дадаев

В итоге абсолютное большинство депутатов (39 из 42) отдали свои голоса за чиновника из Москвы. Причем его, как казалось, главный соперник — первый замглавы администрации Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов — прошел в финал, но в последний момент снял свою кандидатуру в пользу Дадаева.

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Одиннадцать месяцев — небольшой срок для того, чтобы дать оценку работе нового мэра Махачкалы. Дадаеву достался город с комплексом многолетних проблем в самых разных сферах, которые едва ли можно было решить за столь короткий период. Как отметили эксперты, столица Дагестана планомерно уничтожалась в течение многих лет и по-прежнему остается малокомфортной для жизни.

Традиционно многие проблемы Махачкалы обнажаются с наступлением непогоды, так произошло и в прошлом году. В первых числах ноября на Дагестан обрушились сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Они сопровождались понижением температуры и шквалистым ветром, скорость которого доходила до 23−25 метров в секунду. Тысячи жителей региона, в том числе и Махачкалы, оставались без света от нескольких часов до двух-трех суток.

При этом столица Дагестана вновь (подобное происходит в последние годы регулярно) оказалась затоплена дождевыми паводками. Ливни превратили центральные улицы города в реки, так что некоторые автомобили уходили под воду до самого капота. Ветхая ливневая канализация вновь не справилась со стоками.

Село в огне

Крупнейшим происшествием 2019 года в Дагестане стал мартовский пожар в высокогорном селе Тисси-Ахитли Цумадинского района. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако огонь, по уточненным данным, полностью уничтожил десять жилых домов, еще пять пострадали частично. В поврежденных и уничтоженных домах, по последним данным властей, проживали 49 человек.

Пожар в селе Тисси-Ахитли

Пожар начался вечером 1 марта, примерно в 21:00. Из-за плотной застройки, характерной для высокогорных сел Дагестана, огонь стал быстро распространяться, чему способствовал сильный ветер. В результате площадь возгорания составила около 2,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь ночью усилиями пожарных подразделений из трех районов республики и более тысячи жителей села и соседних населенных пунктов.

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Акции протестов

В начале 2019 года в Махачкале повысилась стоимость проезда в маршрутных такси (с 17 до 23 рублей), троллейбусах (с 10 до 13 рублей), микроавтобусах Махачкала — поселок Ленинкент (с 23 до 30 рублей) и автобусах маршрута Махачкала — Каспийск (с 13 до 15 рублей). Увеличение тарифов компании-перевозчики объяснили повышением цен на топливо.

Изменения возмутили многих жителей города, увеличение стоимости проезда в январе-феврале оживленно обсуждалось едва ли не на каждом углу. Горожане даже устроили несколько небольших акций протеста, а пользователи социальных сетей призывали бойкотировать поднявших тариф перевозчиков.

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Против изменений выступила и мэрия Махачкалы. Однако в городе действуют нерегулируемые тарифы, и стоимость проезда могут определять лишь перевозчики. На тот момент врио мэра Мурад Алиев обратился в надзорные органы с просьбой проверить деятельность компаний на экономическую обоснованность роста стоимости проезда.

Позже антимонопольная служба Дагестана предписала шести перевозчикам отменить решение о единовременном повышении тарифа и пригрозила штрафами за неподчинение. Однако ситуация никак не изменилась, и вскоре стоимость проезда до 23 рублей подняли все внутригородские компании. Спустя пару месяцев даже самые негодующие горожане, как кажется, смирились с новыми тарифами.

Громко заявили о себе в минувшем году дагестанские ветераны войны в Афганистане, которые 17 сентября начали бессрочную голодовку. Протестующие требовали от властей республики решить вопрос обеспечения их льготным жильем, обещанным еще 30 лет назад. Несколько десятков человек разбили палатки в парке воинов-интернационалистов в Махачкале и добивались встречи с главой Владимиром Васильевым.

Спустя неделю ветераны-афганцы по совету представителей духовного управления мусульман республики сменили голодовку на круглосуточный пикет. К тому моменту несколько протестующих были госпитализированы.

Mkala.ru Сквер им.воинов-интернационалистов. Махачкала

При этом в течение месяца власти Дагестана никак не реагировали на требования «афганцев». Лишь 18 октября Владимир Васильев встретился с участниками афганских событий и пообещал им, что до конца года не менее 60 ветеранов боевых действий получат безвозмездную субсидию на покупку жилья. Лишь после этого участники акции демонтировали палатки и разошлись по домам.

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Дагестанский «Иван Голунов»

Запомнился 2019 год и делом журналиста Абдулмумина Гаджиева, который работал редактором отдела религии общественно-политической газеты «Черновик» — издания с ярко выраженной оппозиционной позицией. Он был задержан и арестован в середине июня по подозрению в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма. Следствие считает, что в одном из своих материалов он побуждал читателей жертвовать деньги в якобы подставной благотворительной фонд, который обеспечивал боевиков из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Коллеги Гаджиева со дня задержания назвали обвинения сфабрикованными. Они уверены, что это преследование связано исключительно с профессиональной деятельностью Гаджиева, и провели аналогию с нашумевшим на всю страну делом против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

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В последующем инициативная группа, куда также вошли юристы, правозащитники, общественники, попыталась придать делу максимальный общественный резонанс: провели множество одиночных пикетов, распространяли футболки и сувениры с надписью: «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», записали видеообращение к Владимиру Путину и даже организовали футбольный турнир среди команд-любителей.

Об уголовном деле узнали не только во всем Дагестане, но и далеко за его пределами. Свою обеспокоенность уголовным преследованием Гаджиева высказали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейской федерации, а международная правозащитная организация Amnesty International назвала журналиста узником совести.

Цитата из видео на YouTube Задержание Абдулмумина Гаджиева

Однако, в отличие от ситуации с Голуновым, группе поддержки Гаджиева пока не удалось добиться не только освобождения журналиста и снятия с него обвинений, но даже смягчения меры пресечения. В последний раз Советский районный суд Махачкалы продлил ему арест до 13 марта 2020 года.

Отметим также, что власти региона за полгода никак публично не прокомментировали данное уголовное дело и реакцию общественности на него. Вместе с тем минюст республики более 100 раз отказал инициативной группе в проведении митинга в поддержку арестованного журналиста.

«Охота на мужчин»

В последние годы Россия узнала, что немалая часть жителей Дагестана нетерпима к культуре, не вписывающейся в их мировоззрение. Блюстители морали и нравственности, видящие во всем развращение и неуважение к исламу, оскорблениями и угрозами в социальных сетях срывали концерты, различные фестивали, показы кинокартин. Все эти случаи широко обсуждались в медиапространстве и не лучшим образом сказывались на имидже республики. Громкий скандал произошел и в прошлом году.

В День защитника Отечества в махачкалинском Доме дружбы прошел спектакль «Охота на мужчин». Итальянская пьеса была поставлена гастролирующими артистами. Спустя несколько дней в сеть попал фрагмент спектакля, снятый одним из зрителей на телефон. В нем демонстрируется эпизод с приставанием полуобнаженной актрисы к партнеру по спектаклю.

Сторонники строгой морали посчитали недопустимым показывать подобные «аморальные сцены» в Дагестане, «где во все времена на первом месте стояли такие духовно-нравственные ценности, как честь, совесть, достоинство и скромность» (цитата из публикации общественной организации «Патриоты»). В большинстве комментариев звучали оскорбления и угрозы в адрес организаторов, артистов, зрителей.

Катализатором травли стали публикации бойца Хабиба Нурмагомедова — известного борца за «нравственность» (отмена концерта Егора Крида в Махачкале осенью 2018 года по большей части его «заслуга»). Спортсмен призвал власти республики провести расследование и наказать организаторов в рамках закона.

«Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь. Почему все молчат и поддакивают этой порнографии? Вы хотите, чтобы люди вышли на улицы?» — обратился боец к чиновникам и депутатам.

Цитата из видео «Что такое ММА» Хабиб Нурмагомедов

Многочисленные угрозы посыпались и в адрес самих артистов, которые на следующий день все же предпочли принести свои извинения перед жителями Дагестана. В частности, автор и продюсер спектакля Иван Жидков и один из актеров Станислав Бондаренко в своих публикациях в Instagram подчеркнули, что у творческого коллектива не было цели оскорбить дагестанского зрителя, а постельная сцена является лишь частью произведения.

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Министерство культуры республики и на тот момент министр по национальной политике Татьяна Гамалей на нашли ничего лучше, кроме как просто откреститься, мол, к спектаклю не имеем никакого отношения, актеров пригласили частные лица.

Полет «Орла» и падение «Анжи»

Лицом дагестанского спорта в уходящем году, как и несколько последних лет, был боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Несмотря на то, что в этом году он провел лишь один поединок, его имя постоянно оставалось на слуху. Спортсмен находится в том статусе, когда практически каждое его высказывание или очередной слух о будущем сопернике находило отклик у граждан и в СМИ, причем не только в Дагестане.

Седьмого сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб встретился в октагоне с американцем Дастином Пуарье. Этот бой стал для дагестанца первым после девятимесячной дисквалификации за стычку после поединка с Конором Макгрегором.

Несмотря на то, что схватка с Пуарье складывалась для Хабиба непросто (как минимум дважды у его фанатов был серьезный повод побеспокоиться за результат), дагестанец все же одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. Тем самым Хабиб во второй раз защитил свой титул чемпиона в легком весе, завоеванный в апреле 2018 года, и заработал за этот бой рекордный для UFC гонорар — 6,9 млн долларов. Кроме того, эта виктория стала для спортсмена уже 28-й в карьере, при отсутствии ничьих и поражений.

А вот некоторые другие достижения Хабиба в прошлом году: он стал самым богатым и популярным представителем отечественного шоу-бизнеса не старше 40 лет (по версии Forbes), лидером по количеству подписчиков среди российских пользователей Instagram (18,3 млн человек), во второй раз кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан», вошел в тройку лучших бойцов десятилетия (по версиям ESPN и портала MMA Fighting), признан самым популярным спортсменом в России вместе с фигуристкой Алиной Загитовой (по данным ВЦИОМ).

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Диаметрально противоположно складывались дела у другого многолетнего флагмана дагестанского спорта — махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Финансовые проблемы преследовали его с лета 2018 года, и месяцами не получавшие зарплату футболисты стали покидать команду.

Fc-anji.ru Поражение ФК «Анжи»

Главной целью «Анжи» стала борьба за существование, спортивные результаты отошли на второй план и ожидаемо пошли вниз. Команда по итогам сезона 2018/19 Российской премьер-лиги заняла предпоследнее, 15-е место, забив за 30 матчей всего 13 голов. Новый сезон «Анжи» должен был начать в статусе клуба, выступающего в Футбольной национальной лиге — втором по силе дивизионе страны. Однако на фоне многомиллионных долгов он не смог получить соответствующую лицензию Российского футбольного союза.

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В настоящее время «Анжи» выступает в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги — третьего по статусу дивизиона страны. И выступает омолодившаяся команда, мягко говоря, неважно, занимая в таблице последнюю, 16-ю строчку. Никаких предпосылок для возвращения махачкалинского клуба в элиту российского футбола пока не видится.

Прогнозы на 2020 год

Увеличение бюджетных расходов на инвестиции, зарплаты и социальную помощь населению, а также меры по поддержке малого и среднего предпринимательства позволят сохранить Дагестану позитивную динамику показателей социально-экономического развития, считает политолог Эдуард Уразаев. Однако, по его мнению, темпы роста будут невысокими из-за коррупции, недостаточной квалификации управленческих, инженерных и рабочих кадров. Менее оптимистичные прогнозы у другого дагестанского политолога, Ханжана Курбанова.

«Существенного улучшения социально-экономического положения Дагестана в 2020 году, конечно, не стоит ожидать. Мы находимся в стадии депрессии экономики — не Дагестана исключительно, а всей России. Это отражается и в прогнозах экспертов, и в целом власть очень сдержанно отмечает экономические успехи, которых, в принципе-то, и нет. Поэтому и в новогоднем поздравлении Владимир Путин в общем-то говорил о семейных ценностях, а не о том, чего мы достигли и чего можем достичь в 2020 году», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом ИА Регнум.

Fred Schaerli Горное село в Дагестане

Антикоррупционная кампания, которая началась в Дагестане в конце 2017 года и приобрела наибольшие масштабы в 2018 году, продолжится и в 2020 году, считает Эдуард Уразаев. При этом она, по мнению политолога, переместится на уровень глав муниципалитетов и руководителей предприятий и учреждений.

«В феврале 2019 года Васильев говорил, что от мер привлечения к ответственности власти переходят к искоренению условий для коррупции. Но, судя по всему, он понял, что без продолжения уголовного преследования вороватых чиновников управлять будет сложнее и сложнее», — отметил Уразаев.

Вместе с тем оба опрошенных эксперта сошлись во мнении, что серьезных кадровых изменений во властной верхушке Дагестана в 2020 году ожидать не стоит. Возможны, по их мнению, точечные замены министров и руководителей отдельных ведомств.