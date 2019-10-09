Махачкала, , 20:06 — REGNUM Бывший глава города Махачкалы Муса Мусаев, осужденный за махинации с земельными участками, условно-досрочно освобожден. Сегодня, 9 октября, экс-чиновник вышел на свободу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Напомним, Мусаев возглавил Махачкалу в июле 2015 года. В январе 2018 года градоначальник был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Ущерб, нанесенный городу, следствие оценило в 48 млн рублей. В октябре тогда уже бывший мэр был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

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На так давно, 24 сентября 2019 года, Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство защиты Мусаева и принял решение о его условно-досрочно освобождении. Это постановление прокуратура обжаловала в Верховном суде республики, который оставил в силе решение суда первой инстанции.