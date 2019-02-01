Старый мэр Махачкалы в тюрьме. Да здравствует новый мэр!?

Махачкала, , 20:32 — REGNUM

Важное общественно-политическое событие для Дагестана произошло 31 января. На очередной сессии городского собрания депутатов был избран новый мэр столицы региона, города Махачкалы. Им стал чиновник из Москвы, глава управы Басманного округа столицы Салман Дадаев. О том, что предшествовало этому событию и как прошёл конкурс на должность градоначальника, в материале ИА REGNUM.

Опасная профессия

В октябре в дагестанском сегменте социальных сетей появилась шутка о том, что должность мэра города Махачкалы — одна из самых опасных профессий наряду с шахтёрами, сапёрами, пожарными… В каждой шутке — лишь доля шутки, всё остальное — истина. За последние 20 лет кресло главы столицы Дагестана занимали шесть человек. У четверых из них незавидная судьба.

Саид Амиров (1998−2013) — задержан в июне 2013 года. В августе 2015 года приговорён к пожизненному лишению свободы за организацию заказного убийства и подготовку теракта.

Сулейман Магомедов (врио мэра в период с 2014 по 2015 год) — задержан в августе 2018 года будучи главой Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. На сегодняшний день находится в СИЗО по подозрению в организации преступного сообщества и хищении 210 млн рублей.

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Муса Мусаев (с 2015 года по январь 2018 года) — в октябре приговорён к четырём годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий при распределении муниципальных земель.

Абусупьян Гасанов (врио мэра с января по ноябрь 2018 года) — задержан в ноябре по подозрению в превышении полномочий при проведении торгов для выполнения дорожно-строительных работ. В настоящий момент находится под домашним арестом на время следствия.

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Приговор экс-мэру Махачкалы вступил в законную силу

Неудивительно, что словосочетание «мэр Махачкалы» стало вызывать у горожан не самые приятные эмоции и ассоциации. Все эти задержания и аресты вкупе с многолетними проблемами города, такими как ужасающее санитарное состояние, многочисленные факты незаконного строительства домов и самозахвата земель, дефицит дошкольных учреждений и многими другими, окончательно подорвали доверие к муниципальной власти.

После задержания Гасанова, временно исполняющим обязанности был назначен его заместитель Мурад Алиев. Наиболее критически настроенные жители республики тут же окрестили нового градоначальника просто, но ёмко — «очередной вор». Однако за менее чем три месяца ему удалось заслужить любовь и уважение большой части горожан. Возможно, он не был лучшим управленцем, но своим старанием, искренностью и открытостью, как казалось жителям Махачкалы, покорил их. Пожалуй, впервые за долгие годы в Махачкале появился «народный мэр».

Воля Васильева

На одном из совещаний в начале декабря глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что подобрал кандидата на должность мэра Махачкалы и согласовал его кандидатуру с управлением президента России по внутренней политике.

«Кандидатом подобран руководитель Басманной управы Москвы Салман Дадаев. Дагестанец, молодой, энергичный, хороший организатор», — приводит слова политика его пресс-служба.

При этом руководитель региона с положительной стороны оценил работу Мурада Алиева и добавил, что он «остаётся в команде».

За несколько дней до конца 2018 года приговор в отношении экс-мэра Мусы Мусаева вступил в законную силу, после чего депутаты городского собрания приняли решение о досрочном прекращении его полномочий. В тот же день был объявлен конкурс на должность главы Махачкалы и открыт приём заявок.

И тут у горожан и экспертов возник очевидный вопрос: а какой смысл в конкурсе, если сам глава Дагестана уже «подобрал кандидата»? Кто-нибудь верит, что муниципальные депутаты осмелятся вставить своё мнение вразрез с позицией лидера региона?

Как отмечал ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Эдуард Уразаев, шансы на победу у прочих кандидатов могут возникнуть лишь при откровенной публичной слабости Дадаева, подкупе депутатов местной элитой, вмешательстве московских олигархов или мощной общественной поддержке одного из кандидатов в СМИ. Второго и третьего, как мы понимаем, не случилось, по первому пункту мы поговорим чуть позже, а что касается СМИ, то тут всё скорее вышло даже наоборот.

Пока конкурсная комиссия проверяла поданные претендентами заявки, 23 января в ряде государственных СМИ республики появилась новость о том, что Салман Дадаев был замечен «спокойно прогуливающимся» по Махачкале. Подчёркивался тот факт, что кандидат был без охраны и даже побеседовал с одним из жителей города. Казалось бы, само собой разумеющееся было представлено как нечто выдающееся, а сама новость попала в топ «Яндекса».

Последним гвоздем в крышку гроба, в котором оказались шансы прочих кандидатов, стала конференция местного отделения партии «Единая Россия», состоявшаяся за полтора дня до завершения приёма заявок. В ходе заседания заместитель секретаря политсовета Абулмуслим Муртазалиев «предложил» депутатам поддержать на голосовании Салмана Дадаева как «наиболее перспективного из кандидатов». Предложение единороссы, которых в городском собрании абсолютное большинство (более 70%), приняли.

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Много, очень много кандидатов

Вроде бы многое указывало на формальный статус конкурса, однако документы на участие подали аж 40 (!) человек. Среди них были не только политические и общественные деятели, но и юридический консультант, преподаватель медицинского колледжа, эксперт-строитель, директор сельской школы, шоумен и даже спортивный комментатор. Среди конкурсантов оказались и четыре женщины, хотя трудно представить, как взволновалась бы общественность, если бы столицу региона, 95% населения которого — мусульмане и где сильны еще, не скроем, определенные средневековые предрассудки, возглавила бы представительница слабого пола.

На удивление многих, среди объявивших об участии в конкурсе не оказалось врио мэра Мурада Алиева. Отдельные горячие головы через соцсети призывали нагрянуть на заседание конкурсной комиссии и выдвинуть требование утвердить Алиева на должность градоначальника. Чиновнику даже пришлось вмешаться и успокоить людей.

«Решение (не подавать документы) было абсолютно взвешенным и основывалось на поддержке и уважении видения главы Дагестана Владимира Васильева, который сообщил о предлагаемом им кандидате», — написал он на своей странице в Instagram.

Человек «системы вертикали власти», как считает политолог Эдуард Уразаев, согласился на отведённую ему роль, рассчитывая в дальнейшем на преференции.

Однако такое большое количество кандидатов не должно вводить в заблуждение. Как рассказал ИА REGNUM общественный наблюдатель Шамиль Хадулаев, многие из конкурсантов преследовали цель лишь показать себя. По его словам, лишь примерно четверть кандидатов продемонстрировала достойное, толковое выступление в ходе публичных слушаний. Очевидно, некоторые решили, что называется, сильно не заморачиваться, о чём говорит и тот факт, что в их программах развития города конкурсная комиссия нашла плагиат — вплоть до 99% заимствований из программ руководителей других городов России, размещенных в сети.

Этап за этапом, а толку?

В течение восьми дней кандидаты представляли свои программы развития города, ещё один день был отведён на собеседования — конкурсантам в течение получаса предстояло ответить на 12 вопросов. И вот, 31 января комиссия подсчитала баллы и к полудню назвала имена трёх кандидатов, которые были предложены на рассмотрение городскому собранию. Ими стали вышеупомянутый Салман Дадаев, а также первый замглавы администрации города Абдулмуъмин Ибрагимов и председатель собрания депутатов Кировского района Махачкалы Эльмира Абиева.

Однако Ибрагимов, занимающий должность первого вице-мэра уже три с половиной года, в последний момент снял свою кандидатуру. Видимо, и тут сыграл свою роль фактор «человека системы».

«Абдулмуъмин Ибрагимов, видимо, хотел показать свои знания, пройти до конца, но при этом не захотел идти в разрез с решением главы республики, который выдвинул свою кандидатуру», — считает общественник Шамиль Хадулаев.

Неизвестно, как бы сложилось голосование, не сними Ибрагимов свою кандидатуру, но в итоге абсолютное большинство депутатов (39 из 42) отдало свои голоса, как и ожидалось, за Салмана Дадаева.

Сильный кандидат

Несмотря на то, что кресло мэра Дадаеву практически было гарантировано, он, по словам Шамиля Хадулаева, проявил себя во время конкурса наилучшим образом и полностью заслужил победу. Действительно, несмотря на то, что он порядка 14 лет прожил в Москве, в ходе своего почти 50-минутного выступления он показал знание всех проблем Махачкалы и предложил своё видение ее дальнейшего развития. От сбора коммунальных отходов до реконструкции центральной площади, от озеленения до проблемы с многоквартирными домами, от социально-экономического развития города до ликвидации трёхсменного режима обучения в школах — кандидат коснулся практически всего, что волнует сегодня каждого жителя столицы Дагестана. Осталась самая малость — перейти к действиям.

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На самом деле, смотря на список всех участников конкурса, можно убедиться, что подавляющее большинство из них и близко не имеет такого опыта управленца на высоком уровне, какой есть у Дадаева. Нам, горожанам, остаётся надеяться, что он привнесёт в Махачкалу всё то лучшее, чему научился, работая в столице России. Тем не менее остался небольшой осадок: сначала людей лишили права на свое мнение по поводу будущего мэра, а потом его, по большому счёту, не было и у местных депутатов.