16 июля 2019 | Время чтения 10 мин

Последние месяцы 2019 года стали одними из самых сложных в истории футбольного клуба «Анжи». Многомиллионные долги, плохая игра и пустые трибуны на домашних матчах. С чем связано падение результатов и популярности жемчужины дагестанского футбола, попробуем разобраться.

Зиявутдин Гаджиахмедов, , 13:40 — REGNUM

ИА REGNUM ИА REGNUM Махачкалинский «Анжи» в футбольном сезоне 2019/20 будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе дивизионе России. Слабые результаты в паре с затянувшимся финансовым кризисом опустили некогда один из сильнейших клубов страны на самую низкую ступень российского футбола. Сегодня, 16 июля, обновленный, омолодившийся «Анжи» проведёт свой стартовый матч в новом сезоне в гостях против нальчикского «Спартака».

Матч «Анжи» Fc-anji.ru

Сезон 2018/19 — большой «страшный сон»

На протяжении всего минувшего футбольного сезона из стана желто-зеленых доносились жалобы на колоссальные финансовые проблемы клуба. Месяцами не получавшие зарплату футболисты в октябре 2018 года взяли, да и пригрозили руководству бойкотом домашнего матча против столичного ЦСКА, если клуб с ними не рассчитается. Однако дальше угроз дело не пошло: игроки вышли на поле против армейцев и… проиграли 0:2.

Мало было потрясений, так ещё и один за другим в отношении клуба стали поступать исковые заявления по просроченным долгам. Бывший голкипер команды Георгий Лория потребовал 4,5 млн рублей, а экс главный тренер Вадим Скрипченко — 3 млн рублей. Оба иска были удовлетворены палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). В феврале Арбитражный суд Дагестана обязал «Анжи» рассчитаться с ООО «Спортлэнд тур» за долги 2012−2013 годов, речь идет о 570 тыс. рублей.

Георги Лория (cc) Елена Рыбакова

Всё это время президент «Анжи» Осман Кадиев, гендиректор Абсалутдин Агарагимов и главный тренер Магомед Адиев не раз заявляли, что клуб может не только сняться с розыгрыша чемпионата России, но и вовсе прекратить своё существование. В начале марта общий долг «Анжи» достиг отметки в 360 млн рублей. Вынужденная экономия заставила клуб пойти на крайние меры — пересадить команду на автобус, отменив авиаперелеты. Молодёжный состав сделал это ещё осенью 2018 года.

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Кое-как «Анжи» всё-таки доковылял до конца чемпионата, попутно сократив свои долги до 100 млн рублей. Вернее, долетел, если вспомнить, что на логотипе клуба изображён орёл. Однако спортивные результаты оказались под стать финансовому положению. Весь сезон барахтаясь внизу турнирной таблицы, команда в итоге заняла предпоследнее, 15-е место. Блеклой оказалась и игра махачкалинцев, которые за 30 матчей забили всего 13 (!) голов, что на 11 меньше, чем у замкнувшего турнирную таблицу красноярского «Енисея».

Новый сезон «Анжи» должен был начать в статусе клуба, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — втором по силе дивизионе России. Однако на фоне многомиллионных долгов он не смог получить соответствующую лицензию РФС. Оставалось два пути: объявить клуб банкротом и закрыть проект, либо заявиться для участия в ПФЛ. Руководство «Анжи» решило выбрало второй путь.

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На власть надейся, но и сам не плошай

Дирекция махачкалинского клуба отчаянно надеялась увидеть протянутую руку помощи от властей Дагестана, но рассчитывала на это, как оказалось, зря. Правительство республики не выделило ни 300 млн рублей, которые просил клуб, ни какую-либо иную сумму.

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В различных интервью руководителей «Анжи» прослеживалось, что игнорирование со стороны властей вызывало у них недоумение и даже раздражение. В конце апреля 2019 года у президента клуба Османа Кадиева, кажется, слегка сдали нервы. В интервью порталу Sport.24 он заявил о «наплевательском отношении» руководства региона к клубу и его проблемам. По словам Кадиева, реакции от первых лиц республики не было даже тогда, когда клуб приглашал их на домашние игры.

«Мы им прямо на руки в приёмную доставляли не просто пригласительные билеты, а официальные письма в конвертах, адресованные уважаемым людям. И что вы думаете? Вообще никакой реакции», — признался тогда президент «Анжи».

Спустя полтора месяца внести ясность в ситуацию наконец попытался глава Дагестана Владимир Васильев. На полях Петербургского международного экономического форума политик заявил, что у республики нет денег для содержания «Анжи». Дотационный регион, по словам главы, не может себе позволить расходовать бюджетные деньги на поддержку коммерческого проекта.

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Критика властей дорого обошлась «Анжи»

Всё же что стало основной причиной отказа властей Дагестана помочь «Анжи»: отсутствие денег или отсутствие желания? С этим вопросом мы обратились к дагестанскому политологу Эдуарду Уразаеву.

«С одной стороны, в бюджете 2017 года было допущено много долгов, часть из которых пришлось покрывать из бюджета 2018 года. Кроме того, выявились запущенные проблемы в ЖКХ, школьном образовании, здравоохранении, промышленности и сельском хозяйстве, которые требуют огромных затрат. Так что основания отказать в финансовой помощи клубу были. В бюджете же на 2019 год, если судить по сообщениям СМИ, 300 млн можно было найти», — считает эксперт.

По его словам, долгое отсутствие реакции официальных лиц на просьбы и призывы руководства команды и представителей общественности говорило о колебаниях по этому вопросу в органах власти республики. Одним из решающих факторов в принятии решения, по мнению собеседника, мог стать упавший интерес зрителей к домашним матчам «Анжи». Дескать, если люди не ходят на игры, то и клуб такой региону не очень-то и нужен.

Фанаты Fc-anji.ru

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Однако основания не любить «Анжи» у первых лиц Дагестана всё же были, и тут хочется вспомнить поговорку о том, что не стоит плевать в колодец, пригодится воды напиться. Так вот, в феврале 2018 года Осман Кадиев в резкой форме высказался против назначения на пост председателя правительства Дагестана уроженца Татарии Артёма Здунова. В соцсетях от имени спортивного функционера распространился призыв к жителям республики высказать резкий протест назначениям на высокие должности выходцев из других регионов. Избрание на пост премьера «очередного варяга-спасителя» Кадиев назвал унижением для Дагестана и позором для его депутатов.

Ещё спустя год, в марте 2019 года, президент «Анжи» основательно раскритиковал новую власть республики в интервью политологу Руслану Курбанову. По его словам, позитивных изменений в регионе не наблюдается, жизнь людей не улучшается. При этом он всячески подчёркивал, что приезжие чиновники не любят Дагестан, не являются его патриотами, а только сидят в своих кабинетах, отгородившись от простого народа. Осману Гаирбековичу захотелось побранить власти, о потом рассчитывать на их помощь. Как оказалось, усидеть на двух стульях не получилось.

Кому нужен этот футбол?

А нужен ли Дагестану «Анжи»? Не властям, не политической элите, а простому дагестанцу. Пожалуй, это главный вопрос, который возникал в течение последних месяцев. Споры не сей счет велись и ведутся, и, пожалуй, понять и принять можно позицию обеих сторон.

У любого клуба мира есть преданные фанаты, которые остаются с ним в любой ситуации, сидят на пустых трибунах и до последнего поддерживают любимую команду. Есть такие и у «Анжи». По инициативе таких болельщиков был создан благотворительный фонд поддержки «Анжи», именно они обращались к Владимиру Путину, Васильеву, Керимову и даже Алишеру Усманову с просьбой не дать клубу умереть.

Заполненность трибун во время матча

Fc-anji.ru

Однако футболом болеют далеко не все, и многие не понимают, «зачем он вообще нужен?» Дагестан на сегодняшний день является отстающим регионом по многим социально-экономическим показателям: далеко не все жители обеспечены качественным водоснабжением, из-за чего регулярно происходят массовые отравления, не хватает школ и детских садов, многие социальные учреждения находятся в ветхом состоянии, оставляет желать лучшего качество дорог и многое другое. На этом фоне едва ли развитие футбола может быть приоритетным направлением.

Кроме того, общемировая практика показывает: футбольный патриотизм уменьшается пропорционально тому, как ухудшаются результаты команды. Меньше побед — меньше болельщиков на трибунах, такая вот нехитрая формула. В сезоне 2018/19 на домашние матчи «Анжи» ходило в среднем 3900 человек, что стало худшим показателем среди 16 клубов российской Премьер-лиги. Стадион «Анжи-Арена» вместимостью 24 600 человек заполнялся меньше чем на 15%. Для сравнения: в «золотую эру» «Анжи», в сезоне 2012/13, средняя посещаемость превышала 17 000 человек.

Ещё одним фактором снижения интереса к «Анжи» могли стать достижения дагестанских бойцов смешанных единоборств. Местные атлеты во главе с Хабибом Нурмагомедовым в последние годы раз за разом покоряют мировые октагоны, и именно они сегодня стали главными героями и кумирами местной молодёжи.

Будем ждать нового олигарха

В середине нулевых Дагестан можно было называть одним из самых футбольных регионов России. Среди почти четырёх десятков команд, выступавших в двух сильнейших лигах страны, республику представляли сразу два клуба: «Анжи» и «Динамо» (Махачкала). Подобным тогда могли похвастаться только несколько субъектов, среди которых Санкт-Петербург, Татария, Московская и Самарская области. Большее представительство имела лишь Москва.

Однако махачкалинское «Динамо» в начале 2007 года было расформировано, а на закате 2010 года элита российского футбола осталась вовсе без дагестанского представительства.

Перспективы «Анжи» сложно назвать радужными. Само собой, клуб покинули все ведущие игроки, ушёл и главный тренер Магомед Адиев. Хоть какой-то опыт игры на высоком уровне из нынешнего состава имеют лишь два футболиста — Гамид Агаларов и Аликади Саидов. Ещё осенью прошлого года «Анжи» запретили регистрировать новых игроков до тех пор, пока клуб не рассчитается перед должниками. Таким образом, рассчитывать приходится лишь на молодых игроков 1999—2000 годов рождения с действующими контрактами и воспитанников собственной академии.

Долги клуба на сегодняшний день составляют порядка 100 млн рублей, почти 68 из которых по зарплатам перед теперь уже бывшими игроками. Бюджет клуба на предстоящий сезон составляет 22 млн рублей. Почти столько же в 2011—2013 годах, когда клуб находился под крылом дагестанского миллиардера Сулеймана Керимова, в одиночку за сезон получал камерунский легионер Самюэль Это′О.

Предпосылок для скорейшего возвращения в элиту российского футбола у «Анжи», откровенно говоря, никаких. Поддержки от власти в ближайшие годы вряд ли стоит ждать, равно как и от серьёзных спонсоров. Клуб из низов российского футбола, играющий перед пустыми трибунами, не привлекателен для инвесторов. Если, конечно, неожиданно не объявится очередной олигарх, который, подобно Керимову, решит «озолотить» дагестанский клуб.

P. S. В ноябре 2012 года случилась историческая победа «Анжи» над великим ФК «Ливерпуль». И как всё изменилось спустя почти семь лет: пока английский клуб шёл к победе в Лиге чемпионов УЕФА — главном футбольном турнире континента, махачкалинский клуб боролся за своё существование. Такие вот метаморфозы!