Махачкала, , 14:11 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов стали кавалерами ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан». Награды вручил руководитель региона Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Высшие награды Дагестана отец и сын Нурмагомедовы получили за высокие спортивные достижения. Отметим, что данный орден стал уже вторым в копилке Хабиба. Предыдущую спортсмен получил в ноябре 2018 года.

В ходе церемонии награждения Васильев отметил, что дагестанские спортсмены смешанных единоборств показывают высокие результаты и пожелал чемпиону UFC в легком весе продуктивной подготовки к предстоящему бою и победы в нем.

Вручая орден Абдулманапу Нурмагомедову, глава Дагестана констатировал, что заслуженный тренер России только по боевому самбо воспитал 18 чемпионов мира и вошел тем самым в Книгу рекордов Гиннесса.

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