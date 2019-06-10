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Экс-министра связи Дагестана будут судить за мошенничество на 21 млн рублей

Общество

Бывший чиновник оказывал влияние на установление начальной максимальной цены госконтрактов

Экс-министра связи Дагестана будут судить за мошенничество на 21 млн рублей
Иллюстрация: E-dug.ru
Сефер Алиев (справа)

Махачкала, 10 июня 2019, 16:44 — REGNUM  В злоупотреблении должностными полномочиями обвиняется бывший министр связи и телекоммуникаций Дагестана. Ему вменяют в вину причинение ущерба бюджету республики на сумму более 20,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2015 году чиновник при составлении аукционной документации повлиял на установление начальной максимальной цены восьми госконтрактов по поставке техники и мебели для нужд многофункциональных центров республики по завышенным ценам. Свои махинации он проворачивал, используя сфальсифицированные им коммерческие предложения от различных организаций.

В отношении экс-министра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд города Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, за аналогичное деяние ранее был задержан и арестован и бывший министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов. Его также подозревают в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение республиканских МФЦ, которое было совершено в 2015 году.

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