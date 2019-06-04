У расхитителей земель в Дагестане арестовали имущество на 20 млрд рублей

Махачкала, , 16:02 — REGNUM Имущество на 20 млрд рублей арестовано у предполагаемых участников преступного сообщества, занимавшегося незаконным отчуждением земель в Дагестане. Судом наложен арест на 329 объектов недвижимости, принадлежащих фигурантам дела, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, в Дагестане расследуется громкое уголовное дело о хищении участков, находящихся в муниципальной и федеральной собственности. В качестве подозреваемых и обвиняемых по нему проходят сотрудники и должностные лица республиканского управления Росреестра, работники филиала кадастровой палаты, бывшие чиновники мэрии Махачкалы и ряд гражданских лиц. Ущерб государству от их действий оценён в 370 млн рублей.

Читайте также: Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту по данному делу арестованы пять человек, в том числе и. о. руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев и бывший сотрудник мэрии Махачкалы, а ныне депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов. Ещё пять человек, в их числе и экс-руководитель указанного управления Сафиюла Магомедов, объявлены в федеральный розыск. Обвинение им предъявлено заочно.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Росреестра Дагестана объявлен в розыск за земельные махинации