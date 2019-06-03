В мае Воронежскую область посетили сразу несколько чиновников федерального уровня и произошло несколько крупных отставок. В последний месяц весны на первый план вновь вышли проблемы здравоохранения региона — после трагической гибели пациентки в онкодиспансере. Также обсуждались проблемы неприятного запаха в городе. Эти и другие события — в обзоре ИА REGNUM.

Сергей Золотых Воронеж

Федеральный десант

В мае Воронежскую область посетили сразу несколько чиновников федерального уровня. Так, в середине месяца в регион прибыл заместитель председателя правительства РФ, бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Поводом к его визиту стал старт строительства крупного мясоперерабатывающего комбината в Павловске — ГК «Агроэко» стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Павловск».

Об этом: Под Воронежем построят мясоперерабатывающий завод за 13 млрд рублей

Но прежде в рамках визита Алексея Гордеева состоялся пуск другого предприятия компании — комбикормового завода в Гаврильском сельском поселении Павловского района. Инвестиции в его строительство составили 2,6 млрд рублей, объем производства составит 200 тыс. тонн продукции в год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс. тонн. Регион получил 160 новых рабочих мест. В тот же день состоялась церемония закладки первого камня в строительство мясоперерабатывающего завода — предприятие должно стать якорным для ТОСЭР. Заработать завод должен в 2021 году. Мощность нового предприятия рассчитана на убой и обвалку 600 голов в час, максимальная производственная мощность — 3,8 млн голов в год. Всего предприятие будет выпускать 200 наименований продукции. Как планируется, доход бюджетов района и области от работы предприятия в виде налогов составит около 140 млн рублей.

21 мая Воронежскую область посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который в последний раз был в регионе в 2015 году. Глава российского правительства посетил Рамонский районный центр физической культуры и спорта, сельскохозяйственное предприятие «Заречное» и осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Ступино в Воронежской области.

Govvrn.ru Визит Дмитрия Медведева в Рамонский муниципальный район

Об этом: Дмитрий Медведев посетил спортивный центр и ФАП в Воронежской области

Ещё одним пунктом визита Медведева стал форум сельских депутатов «Единой России», который в этот день обсуждал проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Этот же вопрос стал основным в повестке заседания правительственной комиссии, которое Медведев провел в здании правительства региона.

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Медведев: уровень занятости на селе должен достичь 80%

Глава правительства отметил изменения, которые произошли в регионе с момента его последнего визита. В частности, он обратил внимание на то, что состояние дорог в Воронежской области существенно улучшилось.

Об этом: Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил воронежские дороги

31 мая в Воронеже побывал еще один вице-премьер правительства РФ — на этот раз регион посетил Виталий Мутко, чтобы обсудить с областными властями реализацию национального проекта «Жилье и городская» среда. По мнению зампредседателя правительства России, Воронежская область набрала в целом хорошие темпы развития. Отдельной похвалы регион заслужил за работу с обманутыми дольщиками — эта проблема, очень большая в целом ряде российских субъектов, сегодня в Воронежской области отсутствует.

«В последние годы область очень серьезно работает в жилищном строительстве. В 2018 году почти 1,7 млн кв. м введены. Здесь большой вклад вносит индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, нам опыт ваш надо серьезно изучать. У вас и обеспеченность жильем на 17% выше средней по России», — добавил вице-премьер, отметив, что по итогам 2018 года Воронежская область заняла третье место в ЦФО после Москвы и Московской области по объемам ввода жилья.

Govvrn.ru Александр Гусев и Виталий Мутко

Об этом: Виталий Мутко: Воронежский опыт нужно серьезно изучать

Отставки месяца

В мае в регионе состоялось несколько громких отставок. Так, стало известно об увольнении с поста директора музея-заповедника «Костёнки» Виктора Ковалевского.

«Приказом № 26-К от 07 мая 2019 года «Об увольнении Ковалевского В. Н.» я уволен с занимаемой должности по пункту 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ («Неприятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого является, непредставление или предоставление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, что явилось основанием для утраты доверия к работнику со стороны работодателя»). Работодатель действительно имеет такую возможность. О планах говорить рано, в рамках ведущегося следствия по делу», — написал Ковалевский на своей странице в соцсети.

Об этом: Виктор Ковалевский уволен с поста директора воронежского музея «Костёнки»

Ковалевского уволили после того, как в отношении него возбудили уголовное дело. Ученого, руководившего музеем с 2013 года, обвинили в растрате 700 тыс. рублей: якобы средства грантов из федерального и регионального бюджетов использовались на проведение археологических раскопок, которые уже были оплачены. Сам Ковалевский возбуждение дела назвал недоразумением, подчеркнув, что все гранты тратились по целевому назначению. А вот коллеги-музейщики и представители культурной общественности объяснили возбуждение дела сведением счетов с Ковалевским.

geralt Отставка

В середине мая пост руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области покинула Галина Абричкина, которая работала в этой должности с 2015 года.

По теме: Уволена руководитель департамента предпринимательства Воронежской области

Ушла она по собственному желанию — чтобы занять должность руководителя регионального филиала Россельхозбанка.

Новый энергоблок АЭС, новый инвестор для аэропорта и новое имя для аэропорта

1 мая на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск нового энергоблока № 2 — инновационный энергоблок поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт. В тот же день энергоблок выдал первые мегаватты в энергосистему страны.

Об этом: На Нововоронежской АЭС заработал новый инновационный энергоблок

Сдача энергоблока № 2 в эксплуатацию намечена на декабрь 2019 года. А в конце мая было объявлено о создании схемы выдачи мощности новых энергоблоков Нововоронежской АЭС в единую энергосистему страны — стоимостью в 19 млрд рублей. Было построено три воздушные линии общей протяжённостью 449 км: Донская — Бутурлиновка, Донская — Старый Оскол, Донская — Елецкая, проведена реконструкция пяти действующих ЛЭП, расширены подстанции 500 кВ в Белгородской и Липецкой областях. Построен новый центр питания Воронежской области — подстанция 220 кВ «Бутурлиновка», где впервые включён в работу новейший отечественный трансформатор, проведена модернизация систем и оборудования.

И ещё: Создана схема выдачи мощности новых энергоблоков Нововоронежской АЭС

В мае стало известно о планах правительства региона привлечь инвесторов к строительству нового терминала для международного аэропорта «Воронеж» — вопрос обсуждался на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с советником президента государственной компании «Роснефть», владельцем инвестиционной компании AEON Corporation Романом Троценко.

Сергей Золотых Международный аэропорт Воронеж

Об этом: Назван возможный инвестор для нового терминала аэропорта «Воронеж»

Впрочем, другие подробности переговоров неизвестны: на встрече говорилось лишь о том, что строительство нового терминала позволит увеличить объем перевозок и обеспечить наибольший комфорт и безопасность пассажиров. Однако даже эта скудная информация вызвала большой интерес со стороны местных СМИ: ведь планы по строительству нового терминала аэропорта обсуждаются с 2014 года.

В последний день мая пришла ещё одна новость — президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 44 российским аэропортам имён великих людей. В список вошел и международный аэропорт «Воронеж» (Чертовицкое), который получил имя Петра I.

Об этом: Путин присвоил аэропорту Воронежа имя Петра Первого

Когда прекратится вонь?

В мае была актуализирована тема неприятного запаха, который периодически вот уже на протяжении почти года накрывает Воронеж, — при этом страдают жители фактически всех районов.

29 мая на специализированной платформе появилась петиция в адрес президента РФ Владимира Путина с жалобой на вонь в городе и с требованием отставки губернатора и мэра

По теме: Вонь довела: на запах в городе воронежцы жалуются Путину

Впрочем, несмотря на то, что проблема фекального запаха для города-миллионника крайне актуальна, петицию за пять дней подписали лишь около 7,5 тыс. человек.

Тогда же, в конце мая, совещание на ООО «Левобережные очистные сооружения» провел глава региона Александр Гусев, который потребовал от руководства «ЛОС» решить проблему с зловонием в самые кратчайшие сроки.

Nrcs.usda.gov Сточные воды

По теме: Губернатор потребовал принять срочные меры против зловония в Воронеже

«Основных проблем две, и они были выявлены еще в прошлом году: ненормативная работа сооружений и преступная деятельность некоторых предприятий и перевозчиков, которые сливают отходы в систему канализации. Несанкционированный слив загрязняющих концентрированных веществ, которые, попадая на очистные сооружения разово в большой концентрации, выводят из строя технологический режим. Происходит вспенивание, вынос активного ила, соответственно, перестает работать биологическая очистка. Есть третья, не менее важная задача: нужно заниматься реконструкцией очистных сооружений», — сказал губернатор.

Смерть в онкодиспансере

В мае Воронеж оказался в центре федеральной повестки в связи с трагической гибелью пациентки в онкологическом диспансере. Женщина, пришедшая на процедуру лучевой терапии, погибла, но не из-за страшного заболевания, а из-за технического сбоя.

Об этом: Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Трагедия произошла 22 мая. Женщина приехала в онкологический диспансер, чтобы пройти назначенную ей процедуру лучевой терапии. При проведении процедуры у чешского аппарата заклинил подъемный механизм, и пациентку буквально раздавило между столом и коллиматором аппарата. Помочь ей никто из персонала не смог — от полученных травм женщина скончалась на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело, проверку начали и специалисты Росздравнадзора. Впрочем, в Воронежском облздраве говорят: проверки оборудования проводятся регулярно, никаких нарушений выявлено не было.

Об этом: Убивший женщину в Воронежском онкодиспансере аппарат проверяли в 2018 году