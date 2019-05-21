Госпрограмма «Развитие сельских территорий» обойдётся в 6 трлн рублей

Воронеж, , 18:12 — REGNUM Стоимость реализации мероприятий в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий оценивается в шесть триллионов рублей. Об этом на правительственной комиссии в Воронеже сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, более двух триллионов рублей планируется направить на инженерную инфраструктуру, ещё два — на дороги. Половина этих средств будет направлена из бюджета РФ, половина — из внебюджетных источников.

Госпрограмма развития сельских территорий сопоставима по объёмам с национальным проектом, сказал на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что программа предусматривает решение основных проблем сельских территорий. В общей сложности до 2024 года планируется реализовать более 42 тыс. проектов. В числе важнейших направлений Медведев отметил модернизацию инфраструктуры сельских территорий, строительство дорог, обеспечение водоснабжения, газоснабжения, телекоммуникаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 21 мая проходит заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

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