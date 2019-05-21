Дмитрий Медведев посетил спортивный центр и ФАП в Воронежской области

Воронеж, , 17:53 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Рамонский районный центр физической культуры и спорта, сельскохозяйственное предприятие «Заречное» и осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Ступино в Воронежской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он прибыл в регион на заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

Рамонский районный центр физической культуры и спорта включает несколько спортивных объектов: стадион «Юность», спорткомплекс «Лидер», плавательный бассейн «Жемчужина» и спорткомплекс в посёлке ВНИИСС. На стадионе «Юность» расположено футбольное поле и площадки для занятий различными легкоатлетическими видами спорта, в зимнее время работает каток. В течение года «Юность» посещают более 25 тысяч человек. В спорткомплексе «Лидер» проходят тренировки по общефизической подготовке, баскетболу, теннису, мини-футболу, гимнастике и другим видам спорта, а также массовые спортивные и общественные мероприятия. Среднемесячное количество посещений составляет около 4,3 тысячи человек. Стадион «Юность» и спорткомплекс «Лидер» оборудованы инфраструктурой для маломобильных групп населения. Бассейн «Жемчужина» ежемесячно посещают порядка 4,5 тысячи человек, в том числе здесь проходят уроки физкультуры для школьников.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ступино введён в эксплуатацию в 2010 году в рамках областной инвестиционной программы капитального строительства по направлению «Здравоохранение». Сумма затрат на строительство ФАПа составила 1,8 млн рублей, общая площадь помещений — 78 кв. м. В пункте расположены приёмное отделение, прививочный, процедурный и врачебный кабинеты. Численность обслуживаемого населения — около 600 человек.

Сельскохозяйственное предприятие «Заречное» создано в 2011 году, когда на территории Воронежской области началась реализация крупного проекта по развитию мясного скотоводства в Рамонском, Каменском, Подгоренском и Ольховатском районах. В настоящее время предприятие производит более 70 наименований мясной продукции в индустриальной и потребительской упаковке, в том числе мраморное мясо. В 2017 году «Заречное» приступило к реализации инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей. Началось строительство животноводческого комплекса по выращиванию и откорму бычков мясных и мясомолочных пород с применением технологии беспривязного содержания на открытых площадках под навесом.

Премьер-министр осмотрел объекты в сопровождении губернатора Воронежской области Александра Гусева.

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