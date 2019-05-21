Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил воронежские дороги

Воронеж, , 21:53 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил уровень дорог в Воронежской области, в том числе, и в сельской местности. Об этом он сообщил в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым в рамках своей поездки в регион 21 мая, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Я ездил, смотрел, скажем так, аккуратно: лучше выглядит, чем когда я был в прошлый раз», — отметил Медведев, добавив, что и в сельской местности в Воронежской области по сравнению с другими регионами «всё выглядит прилично».

Губернатор отметил, что развитию дорожного хозяйства в регионе уделяется большое внимание. Решению многих проблем способствовала программа «Безопасные и качественные дороги» и помощь из федерального бюджета — в частности, приведены в нормативное состояние дороги в Воронеже, что отмечают и горожане.

«Мы в этом году фактически имеем возможность направить в Дорожный фонд области почти 15 млрд рублей. Это очень хорошая сумма. Большой транспортный налог у нас, акцизы хорошие и помощь через программу БКД («Безопасные и качественные дороги»). Я такое решение принял, и мы больше 2 млрд рублей направляем целевым образом на приведение в порядок сельских дорог. Это целевые деньги», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 мая, в рамках заседания правительственной комиссии под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждался проект госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Проект, в частности, предполагает строительство и модернизацию сельских дорог, а также инженерных коммуникаций. Общая стоимость реализации проекта оценивается предварительно в 2,2 трлн рублей.

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