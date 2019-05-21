Медведев: уровень занятости на селе должен достичь 80%

Воронеж, , 19:22 — REGNUM Уровень занятости на селе по итогам реализации государственной программы развития сельских территорий должен достичь 80%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев 21 мая на заседании правительственной комиссии по программе развития сельских территорий.

Как отметил Дмитрий Медведев, проблема привлечения на село специалистов и трудоустройства жителей решается, хотя и не теми темпами, как хотелось бы. Проект новой программы предусматривает новые меры для решения этой задачи.

По словам премьер-министра, проект программы, в частности, предусматривает компенсацию затрат работодателей на оплату практики молодых специалистов. Проект предлагает компенсацию в размере 30%, однако, отметил Медведев, она может достигать и 100% — в отдельных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 мая, в Воронеже с визитом находится председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он проводит заседание правительственной комиссии, на котором обсуждается проект государственной программы по комплексному развитию сельских территорий до 2025 года. Ранее он принял участие в Форуме сельских депутатов «Единой России».

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