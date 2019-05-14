Назван возможный инвестор для нового терминала аэропорта «Воронеж»

Воронеж, , 14:32 — REGNUM Возможность строительства нового терминала международного аэропорта «Воронеж» обсуждалась на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с советником президента государственной компании «Роснефть «, владельцем инвестиционной компании AEON Corporation Романом Троценко в Москве 13 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. На встрече также присутствовал генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» (входит в состав AEON Corporation) Сергей Рудаков. «Новапорт Холдинг» владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 15 региональных аэропортах, а также миноритарными пакетами ещё в двух аэропортах городов России.

На встрече воронежского губернатора с представителем компании-инвестора обсуждалась программа развития воронежского аэропорта до 2025 года, в том числе — участие в программе субсидирования региональных перевозок и расширение числа направлений. Кроме того, обсуждалась возможность строительства нового терминала, что, как ожидается, позволит увеличить объем перевозок и обеспечить наибольший комфорт и безопасность пассажиров всех категорий, в том числе, маломобильных групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный прирост объема авиаперевозок в международном аэропорту «Воронеж» составляет более 28%, в 2019 году в аэропорту планируют обслужить миллион пассажиров. В 2018 году в аэропорту «Воронеж» действовало составило14 внутренних и 22 международных направлений, в 2020 году планируется дополнительно открыть еще 12 новых направлений и увеличить количество трансфертных пассажиров на 50% по сравнению с прошлым годом.

Планы по строительству нового терминала аэропорта обсуждаются с 2014 года. В марте текущего года сообщалось, что его строительство планируют начать в 2020 году.

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