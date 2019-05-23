Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Воронеж, , 09:47 — REGNUM Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора 23 мая.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проведения процедуры вышел из строя аппарат лучевой терапии. По предварительным данным, у чешского прибора, выпущенного в 2006 году, заклинил подъемный механизм.

По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, в Воронеж направлены передвижная лаборатория и технические эксперты Росздравнадзора. Они проведут экспертизу оборудования непосредственно на месте происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно о смерти пациентки в онкодиспансере при прохождении лучевой терапии. Тогда причины трагедии не уточнялись. Следственные органы начали доследственную проверку по факту смерти женщины.

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