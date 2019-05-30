Вонь довела: на запах в городе воронежцы жалуются Путину

Воронеж, , 11:34 — REGNUM Петиция против фекального запаха в Воронеже появилась на специализированной платформе 29 мая. Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину, за несколько часов ее подписали 1,2 тыс. человек.

«Не первый год Воронеж накрывает жуткая вонь фекалиями. Её ощущают люди во всех частях города. В последнее время вонь становится всё сильнее и сильнее. У многих вонь вызывает тошноту, она такой силы, что невозможно открыть окно. О данной проблеме почти каждую неделю пишут СМИ. О ней в курсе все высокопоставленные чиновники города и области. И всё это время ничего не предпринимается для исправления ситуации!» — говорится в петиции.

«Почему чиновники не могут повлиять на собственников данных сооружений? Мы устали от этой вони и требуем: 1. Установить причины невыносимой вони, которая мучает горожан, и заставить руководство области и города решить проблему! 2. Разобраться, как очистные сооружения попали в частные руки, были ли допущены нарушения при приватизации данных объектов! 3. В случае если решение проблемы не будет найдено в кратчайшие сроки, воспользоваться правом, предоставленным законами президенту Российской Федерации, и отправить губернатора Воронежской области Гусева А. В. и мэра города Воронежа Кстенина В. Ю. в отставку!» — пишет автор петиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, фекальный запах разной интенсивности периодически накрывает различные районы Воронежа вот уже почти год — впервые жалобы жителей на вонь были зафиксированы в сентябре. Изначально специалисты не могли установить источник запаха: в качестве причины, например, назывался интенсивный рост сине-зеленых водорослей в водохранилище, а также неудобства, связанные с модернизацией ЛОС. В апреле на встрече с журналистами губернатор Александр Гусев заявил, что запах исходит от Левобережных очистных сооружений, но не по их вине: причиной является засорение канализационных колодцев из-за слива отходов переработки масла. Тогда глава региона выразил надежду, что виновники вони будут установлены и понесут уголовное наказание.

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