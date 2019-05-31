Виталий Мутко: Воронежский опыт нужно серьезно изучать

Воронеж, , 20:43 — REGNUM Опыт Воронежской области в части развития жилищного строительства, в том числе индивидуального, требует серьезного изучения. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на совещании, посвященном вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 31 мая в Воронеже. По мнению зампредседателя правительства России, Воронежская область набрала в целом хорошие темпы развития.

«Мы смотрим за январь-март этого года: промышленное производство выросло на 4,8%, безработица составляет чуть более 1%. Неплохо наполняется бюджет. Вы знаете, что правительство приняло ряд решений, связанных с подведением итогов социально-экономического развития в соответствии с указом президента. Мы в 2018 году эту работу сделали, и Воронежская область заняла 12 место среди всех субъектов Российской Федерации. Это очень высокий показатель», — отметил Мутко.

«В последние годы область очень серьезно работает в жилищном строительстве. В 2018 году почти 1,7 млн кв. м введены. Здесь большой вклад вносит индивидуальное жилищное строительство, и, конечно, нам опыт ваш надо серьезно изучать. У вас и обеспеченность жильем на 17% выше средней по России», — добавил вице-премьер, отметив, что по итогам 2018 года Воронежская область заняла третье место в ЦФО после Москвы и Московской области по объемам ввода жилья.

Отдельной похвалы регион заслужил за работу с обманутыми дольщиками — эта проблема, очень большая в целом ряде российских субъектов, сегодня в Воронежской области отсутствует.

Губернатор Александр Гусев поблагодарил вице-премьера за внимание, которое уделяется реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и в целом строительной отрасли, и отметил, что Воронежская область участвует в 11 нацпроектах из 12-ти.

«Мы только в этом году будем строить 73 объекта по национальным проектам. Из них — 6 школ и 15 детских садов. Такая масштабная работа. И мы понимаем, что рассчитывать только на федеральные средства, наверное, было бы неправильно. И к 9,5 миллиардам рублей, которые на эти цели из федерального бюджета направляются, мы еще 7,5 млрд своих добавляем. У нас соотношение финансирования: 58% — федеральные средства и 42 — региональные. Я считаю, что это правильная позиция правительства области. И мы будем, безусловно, и в последующие годы точно так же поступать», — сказал глава региона.

Александр Гусев подчеркнул, что, несмотря на то, что схема финансирования жилищного строительства претерпит серьезные изменения, на темпам ввода жилья в регионе это отразиться не должно.

«Наша задача — сохранить темпы, которые у нас есть, и наращивать их в соответствии с теми заданиями, которые в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» нам доведены. Сложно, но мы на это нацеливаемся и будем стараться, чтобы это было исполнено. В целом считаю, что строительная отрасль и города, и области готова справиться с этим задачами», — подчеркнул Александр Гусев.