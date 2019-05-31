Создана схема выдачи мощности новых энергоблоков Нововоронежской АЭС

Воронеж, , 12:04 — REGNUM Создание схемы выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС в единую энергосистему страны завершено, сообщили ИА REGNUM 31 мая в службе информации НВ АЭС. Реализация проекта обошлась в 19 млрд рублей.

Как сообщается, все основные работы проводила «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»). В рамках этих работ были построены три воздушные линии общей протяжённостью 449 км: «Донская — Бутурлиновка», «Донская — Старый Оскол», «Донская — Елецкая». Также проведена реконструкция пяти действующих ЛЭП, расширены подстанции 500кВ в Белгородской и Липецкой областях. Построен новый центр питания Воронежской области — подстанция 220кВ «Бутурлиновка», где впервые включён в работу новейший отечественный трансформатор, проведена модернизация систем и оборудования.

По словам директора филиала ФСК ЕЭС Верхне-Донское предприятие Магистральных электрических сетей Юрий Иванова, реализация проекта дает возможность выдавать свободные мощности в Бутурлиновский и Россошанский районы Воронежской области, которые ранее испытывали дефицит. В правительстве региона добавили, что строительство новых мощностей должно способствовать решению вопроса обеспечения электрической мощностью потенциальных инвесторов территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» вПавловском муниципальном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая состоялся энергетический запуск энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Сдача блока в эксплуатацию намечена на декабрь 2019 года. С вводом новейших энергоблоков бюджет Воронежской области в 2020 году получит миллиард рублей налогов на имущество. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года.

Добавим, что указом губернатора Воронежской области от 26.04.2019 № 204-у утверждена Схема и программы перспективного развития электроэнергетики Воронежской области на 2020−2024 годы с включением мероприятий по строительству двухцепной ВЛ 110 кВ «Бутурлиновка-2 — Павловск-4» протяженностью 80 км и строительству нового центра питания ПС 110/10 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 63 МВА каждый.

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