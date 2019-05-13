Виктор Ковалевский уволен с поста директора воронежского музея «Костёнки»

Воронеж, , 11:26 — REGNUM Виктор Ковалевский уволен с должности директора воронежского музея-заповедника «Костёнки». Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 13 мая.

«Приказом №26-К от 07 мая 2019 года «Об увольнении Ковалевского В. Н.» я уволен с занимаемой должности по пункту 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ (неприятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого является, непредставление или предоставление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах» об имуществе и обязательствах имущественного характера, что явилось основанием для утраты доверия к работнику со стороны работодателя). Работодатель, действительно, имеет такую возможность. О планах говорить рано, в рамках ведущегося следствия по делу», — написал Ковалевский.

Он также уточнил, что исполняет обязанности директора главный научный сотрудник музея Ирина Котлярова, по его словам, старейший сотрудник «Костёнок».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Виктора Ковалевского, руководившего «Костёнками» с 2013 года, было возбуждено следственной частью ГУ МВД по региону по результатам прокурорской проверки — по статье о растрате. По данным следствия, руководство музея использовало средства грантов из федерального и регионального бюджетов на проведение археологических раскопок, которые уже были оплачены. Ущерб оценивается в 700 тыс. рублей.

Сам Ковалевский тогда заявил журналистам, что ситуация с якобы хищением — это просто недоразумение: гранты, по его словам, тратились исключительно по целевому назначению. На защиту Ковалевского встали его коллеги-музейщики, представители культурной общественности: теперь уже бывшего директора «Костёнок» называют одним из честнейших людей и талантливым учёным, а дело против него объясняют возможным сведением счётов.

Добавим, что это уже вторая громкая отставка в культурной сфере Воронежской области: в апреле пост покинула директор музея-заповедника «Дивногорье» Марина Лылова.

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