На Нововоронежской АЭС заработал новый инновационный энергоблок

Нововоронеж, Воронежская область, , 19:49 — REGNUM Энергетический пуск нового энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 состоялся 1 мая, сообщили ИА REGNUM в департаменте коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом». Как сообщается, инновационный энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт. Сегодня энергоблок выдал первые мегаватты в энергосистему страны.

Ранее специалисты провели комплекс испытаний и проверок на различных этапах освоения мощности, протестировали работу оборудования, чтобы подтвердить надежность и безопасность энергоблока.

«До ввода блока в промышленную эксплуатацию предстоит выполнить еще существенный объем работ, но уже сегодня мы имеем право говорить об успехе проекта создания Нововоронежской АЭС-2, атомной станции поколения 3+, в целом», — прокомментировал первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом», президент АО ИК «АСЭ» Александр Локшин.

Гендиректор директор концерна «Росэнергоатом» — первый вице-президент по сооружению АО ИК «АСЭ» Андрей Петров отметил, что энергопуск второго энергоблока состоялся на 12 дней раньше срока. Теперь специалистам предстоит провести программу опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которой уровень мощности будет постепенно повышен до номинального уровня.

Сдача энергоблока №2 в эксплуатацию намечена на декабрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенный сегодня энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 стал третьим инновационным энергоблоком, построенным в РФ. Первым стал энергоблок №1, запущенный также на Нововоронежской АЭС-2 в 2016 году, ввод его в промышленную эксплуатацию состоялся в феврале 2017 года. На данный момент этот энергоблок уже выработал 18,3 млрд кВтч.