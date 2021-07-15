Для Липецкой области уходящий 2018 год вышел насыщенным на события во всех сферах жизни — в том числе и в политике. Несмотря на избирательную активность липчан, главным политическим событием года стали не выборы президента, а смена руководителя региона после 26 лет работы Олега Королёва.

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Отставка Олега Королёва не была неожиданной — в других регионах также кресла покинули губернаторы с большим стажем. Об уходе Королёва заговорили сразу несколько источников, и их прогнозы оказались верны: 2 октября глава региона попросил у президента отставки.

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Впрочем, как отмечают эксперты, даже без отставки шансы Олега Королёва снова стать губернатором в 2019 были крайне малы, поэтому он мудро рассудил «дать дорогу молодым».

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Твиттер как символ ушедшей эпохи

Twitter

Олег Королёв также снискал всероссийскую известность благодаря своей активной вовлечённости в соцсети. На своей личной странице в «Твиттере» экс-губернатор делился не только рабочими моментами, но и поздравлял липчан с праздниками, болел за сборную России на чемпионате мира по футболу и загадочно намекал на грядущие изменения в социальной жизни. Мы собрали в хронологическом порядке топ твитов бывшего губернатора, которые оценили больше всего пользователей. В них Олег Королёв доказал, что даже в жизни чиновника-управленца есть место поэзии.

«C началом рабочего года! Попробуйте начать, как будто все впервые… Если это удастся — обретете многое… Но для этого важен настрой на ЭТО!!! Удается немногим… и именно они — счастливцы! Как не хочется делать зарядку, а вы начните… бросить курить, а попробуйте… учиться дальше…»

«Еще неделя без снега, и начнут накапливаться негативные последствия… Очень нужен природе, почве, зимующей флоре и фауне, всему, всему, всему и Человеку СНЕГ… ждем…»

«Снег…Спасибо…Теперь все выживут…»

«Мужики! 23-го нас будут поздравлять! А каждый ли из нас этого заслуживает? А? Так что давайте подумаем об этом… подтянемся… бросим кое-что… животы уберем… Да и просто вспомним о своем главном долге — не самца, а ЗАЩИТНИКА!!!»

«Половодье… душа болит… ждем… прогнозисты успокаивают — паводок будет средним, а я уверен — большим… посмотрим…»

«Весна… сколько дел… дачники, автобусы, дороги, посевная, благоустройство, дольщики и т. д., и т. п… все рассмотрели, ко всему готовы, вперед, весне навстречу!»

«Был на инаугурации… Восхищен величием… всего… Но наступят будни… величие уйдет в прошлое, и понадобятся великие дела… Такое понимание грядущих дел и ответственности за них почувствовал ПОЧТИ у всех, с кем встречался… Дай Бог! Удачи Президенту и всем нам в их свершении!»

«Общество 5.0 Общество 5.0 Общество 5.0 Найдите Изучите Врубитесь Лет через пять будет поздно…»

«По итогам большого анализа на вчерашнем Форуме по здоровому образу жизни (ЗОЖ) примем комплексный план, проходящий стержнем через все творимое…»

«Отстаем в городах (на селе проще) с созданием парков для современных фристайла, триалспорта, чопперов, круизеров, самокатов, скейтборда и др. Срочно проекты! В след. году им быть!!!»

Однако развитие спорта пришлось оставить уже своему преемнику. Об уходе с поста Королёв также сообщил в «Твиттере»:

"Уходя с поста главы, благодарю за совместную работу и поддержку всех, с кем творили нашу часть Истории области (26 лет)! Спасибо! Недругам — тоже! Ваши укусы помогают мне сохранять боевую форму… Господь! Даруй процветания и счастья липчанам и России! Быть Добру!»

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После отставки Олег Королёв получил место в Липецкой областной думе, а затем был назначен сенатором. Липчане ожидали, что о своём переходе в Совет Федерации Королёв также сообщит в твиттере, но к этому времени начались холода, и экс-губернатор выразил обеспокоенность проблемами лесного хозяйства региона:

«Второй раз за посл. 25 лет все во льду, а снега нет. Зверю, птице пить негде. Началась массовая гибель их от обезвоживания. Из реки — невозможно — берега во льду — не выбраться. Надо колотый лед развозить по водопоям. Неравнодушные! Помогите жив. миру! Егеря! Идите за помощью!»

Топ-менеджер, технократ, спортсмен

Kremlin.ru Игорь Артамонов и Владимир Путин

Бывший топ-менеджер «Сбербанка» Игорь Артамонов был назначен руководить регионом, стабильным в экономическом плане: в некоторых сферах Липецкая область числится «отличницей», в некоторых — твёрдой «хорошисткой». Однако и проблем в регионе оказалось немало: обманутые дольщики, низкие зарплаты, ЖКХ, здравоохранение, дороги, транспорт и спортивная инфраструктура.

К тому же привычному к высоким технологиям руководителю пришлось столкнуться с работой «по старинке». Несмотря на то, что в регионе до его прихода уже было запущено создание единого цифрового пространства, отчёты и статистика приходили к врио губернатора с запозданием. Поэтому в областной администрации была объявлена всеобщая цифровизация. Правда, единственную задачу Игорь Артамонов не стал доверять онлайн-технологиям и лично отправился по районам Липецкой области, чтобы своими глазами увидеть реальную картину региона.

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Одно из главных экономических «сокровищ» региона — особая экономическая зона «Липецк» — в 2018 году принесла региону много поводов для гордости. Благодаря работе ОЭЗ Липецкая область является лидером по эффективности проводимой властями инвестиционной политики. Один из крупнейших резидентов — компания «Шлюмберже» — запустила своё предприятие за несколько дней до отставки Королёва. Еще пять резидентов были одобрены Экспертным советом по рассмотрению бизнес-планов инвесторов уже под председательством Игоря Артамонова. Таким образом, за 2018 год ОЭЗ пришло рекордное число резидентов — 10 компаний. Однако, несмотря на все успехи, потенциал особой экономической зоны не раскрыт полностью, считает Игорь Артамонов.

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Квартиры сирот — чиновникам, транспорт будущего — липчанам

Липецк новостройки

Кадровые перестановки в администрации региона после прихода Артамонова происходили плавно и не носили «революционного» характера — врио заранее подчеркнул, что постарается максимально сохранить сработавшуюся команду. Зато с 1 декабря штатная численность государственных гражданских служащих была сокращена на 155 единиц, численность структур администрации области — на 35 единиц. К такой мере врио губернатора прибегнул, чтобы «не раздувать штат чиновников». Ещё Артамонов поручил чиновникам наладить работу с обращениями граждан, многие из которых раньше просто оставались без ответа.

При этом в Липецкой области не обошлось без уголовных дел, фигурантами которых стали чиновники, депутаты и сотрудники правоохранительных органов. Трое сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела регионального УГИБДД УМВД России подозреваются получении взятки за выдачу водительских удостоверений. Бывший заместитель начальника УФСИН России по Липецкой области подозревается в махинациях с госзаказами и в получении многомиллионной взятки: она без конкурса заключила госконтракт с поставщиком подсолнечного масла для исправительных учреждений на 65 миллионов рублей, но половина указанных в документации продуктов до заключённых так и не дошла. Еще один сотрудник УФСИН — бывший начальник колонии — подозревается в получении взяток. За улучшение условий заключённых начальник принимал ценные вещи — беговые дорожки, велотренажеры и ноутбуки — и деньги. Приблизительная сумма всех взяток — более миллиона рублей.

Директор областного бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда» попался на махинациях при закупке жилья для детей-сирот, а бывший мэр Ельца угрожал журналистам топором и сломал технику.

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Не прибавила радости липчанам работа администрации областного центра, которая продолжила транспортную реформу. С начала года порталы гражданских инициатив регулярно заполнялись петициями, предложениями и требованиями горожан, связанными именно с работой городского транспорта. Долгое время горожане надеялись и на возвращение троллейбусов. В 2018 году в Липецке обновили транспортные карты, протестировали новейшие электробусы и оптимизировали маршруты автобусов (что тоже понравилось не всем). В конце года липчанам сделали подарок: было открыто движение по восстановленному Петровскому мосту. Работы на объекте будут завершены уже в 2019 году, но на основной ремонт у подрядчика ушло девять месяцев вместо 18.

Метеорит

Случались в Липецкой области и добрые чудеса. Возможность загадать желание, которое обязательно исполнится, получили все, кто стал свидетелем падения метеорита. Он пролетел в небе над ЦФО 21 июня, а его осколки были найдены в Тербунском районе Липецкой области. На случай, если загадать желание успели не все липчане, исполнения желаний по традиции им пожелал уже бывший глава региона Олег Королёв:

«С Новым Годом! Смотрите вперед с надеждой, назад — с благодарностью, вокруг — с любовью и прощением! Радуйтесь каждой мелочи и не расстраивайтесь из-за каждой сволочи. Цените каждый прожитый миг и чаще улыбайтесь! Быть добру!»