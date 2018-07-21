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Липецкий метеорит может получить название «Озёрки»

Наука

Уральские исследователи ждут официальной регистрации метеорита

Липецкий метеорит может получить название «Озёрки»
Цитата из м/ф «Голубой метеорит». реж Анатолий Петров. 1971. СССР
Метеорит

Липецк, 21 июля 2018, 14:03 — REGNUM  Участники 81-го ежегодного собрания метеоритного общества, которое пройдет с 22 по 27 июля в Москве, ожидают решения по регистрации метеорита, найденного в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Уральского федерального университета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, метеорит пролетел в небе над Центральным федеральным округом утром 21 июня. По мнению ученых, метеорит сгорел в атмосфере, а его осколки были обнаружены в Липецкой области.

Представители УрФУ во главе с профессором физико-технологического института Виктором Гроховским представят свои исследования метеоритов, как «Челябинск», «Сеймчан», «Уакит», «Царев», а также найденных в Антарктиде, Чили, Иране и Липецкой области образцов.

Липецкий метеорит пока не зарегистрирован и не имеет названия. Уральские ученые предложили дать ему название «Озёрки» — по названию села в Тербунском районе, где были найдены фрагменты метеорита.

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