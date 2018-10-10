Глава Липецкой области занялся проблемами обманутых дольщиков

Липецк, , 13:12 — REGNUM Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов взял под контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе. Накануне, 9 октября, он встретился с представителями инициативных групп дольщиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Глава региона накануне объехал все объекты незавершенного строительства, начиная с долгостроев на улицах Неделина и 50 лет НЛМК. Он, в частности, побывал в микрорайоне «Европейский»: здесь жилья в трех домах ждут около 1,5 тыс. человек. Игорь Артамонов встретился с делегацией дольщиков.

«В микрорайоне очень сложная ситуация. На завершение строительства домов требуется около 650 миллионов рублей. Выделить такие деньги из бюджета мы не имеем права. Остается только найти организацию, которая будет готова инвестировать столь серьезную сумму. Этим вопросом администрация будет заниматься постоянно», — пообещал Артамонов.

Представители дольщиков передали врио главы администрации материалы, в которых изложили свой взгляд проблему. Позже, комментируя ситуацию журналистам, Игорь Артамонов сообщил, что власти рассматривают несколько вариантов решения проблемы.

Также Игорь Артамонов в сопровождении первого заместителя руководителя региона Юрия Божко, начальника областного управления строительства и архитектуры Андрея Шорстова и главы Липецка Сергея Иванова побывал в микрорайоне «Елецкий». Здесь в проблемных числятся два многоэтажных дома. Уже известно, что достраивать их будет компания ПАО «Орелстрой». Причем глава региона предложил строителям начать работы максимально быстро, формальности же решать уже по ходу строительства. По данным LipetskMedia, работы планируется начать уже через десять дней.