Врио главы Липецкой области требует сделать работу чиновников «понятной»

Липецк, , 17:31 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы области Игорь Артамонов 21 ноября принял участие в расширенном заседании коллегии администрации города Липецка. Как сообщила пресс-служба областной администрации, участники совещания обсуждали итоги социально-экономического развития областного центра за девять месяцев 2018 года.

По основным показателям экономического развития в Липецке динамика положительная. За январь-сентябрь темп роста объема промышленного производства составил 124%, транспорта — 104%, связи — 107%, торговли — 110%. Объем инвестиций в основной капитал достиг 24,5 млрд рублей, или 125% к соответствующему периоду 2017 года.

Однако, по словам Игоря Артамонова, в городском хозяйстве и социальной сфере Липецка не всё благополучно.

«Из 1108 обращений на портал врио главы региона 765 касаются областного центра. И одна из самых болезненных тем — благоустройство. Липчанам не хватает детских площадок, освещения во дворах и качественных дорог. При этом целый ряд жалоб горожан требует экстренных решений», — заявил Артамонов.

Врио главы региона также добавил, что нужно исключить чиновничьи «отписки» на просьбы людей.

«Необходимо кардинально улучшить взаимодействие с населением, а работу власти сделать максимально открытой и понятной», — считает Игорь Артамонов.