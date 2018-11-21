Штат администрации Липецкой области сократится на 155 единиц

Липецк, , 14:34 — REGNUM В Липецкой области штатная численность государственных гражданских служащих уменьшена на 155 единиц, численность структур администрации области — на 35 единиц. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подготовлено для совершенствования и упорядочения структуры, сокращения затрат на содержание администрации и исполнительных органов государственной власти.

Распоряжение «Об утверждении предельной численности государственных гражданских служащих Липецкой области в исполнительных органах государственной власти Липецкой области» должно быть исполнено до 1 декабря 2018 года. Общее сокращение составит 190 единиц.

«Мы постоянно анализируем функционал сотрудников и обсуждаем, что можно оптимизировать. Этот процесс прекращаться не будет. Главное — мы не должны раздувать штат чиновников», — заявил временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.