Глава Липецкой области просит президента перевести его на другую работу

Липецк, , 14:17 — REGNUM Глава Липецкой области Олег Королёв обратился к президенту Владимиру Путину с предложением перевести его на другую должность. Об этом Королёв заявил в своем обращении к липчанам.

«Скоро, через год, избирателям Липецкой области предстоит избирать на новый, пятилетний срок, главу администрации региона. Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи.

Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось», — говорится в обращении главы региона.

Справка ИА REGNUM : Олег Королёв родился 23 февраля 1952 года в липецком поселке Тербуны. Окончил Саратовский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер лесного хозяйства», в 1995 году получил специальность экономиста финансовых и налоговых структур в Воронежском аграрном университете. Трудовую деятельность Королёв начал в 1973 году в Тербунском лесхозе в должности инженера охраны и защиты леса.

Администрацию области возглавляет с 1998 года. В 2002 году был переизбран на этот пост. В мае 2005 года на сессии облсовета депутаты поддержали представление президента Владимира Путина наделить Олега Королёва полномочиями главы региона на новый срок.

В 2010 году наделить Королёва полномочиями главы администрации Липецкой области на новый срок предложил президент Дмитрий Медведев — облсовет поддержал предложенную президентом кандидатуру.

В мае 2014 года Королёв был назначен врио губернатора, а затем на досрочных выборах главы администрации Липецкой области 14 сентября 2014 года победил, набрав 81,83% голосов.

Олег Королёв награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы, медалью «Во славу Липецкой области», знаком «За заслуги перед Липецкой областью».