Липецкая область: экс-мэр Ельца получил условный срок

Елец, Липецкая область, , 10:03 — REGNUM Бывший мэр города Ельца Липецкой области осужден на полтора года лишения свободы условно. Суд накануне, 20 сентября, признал 69-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, путем повреждения имущества, а также соединенное с угрозой применения насилия», сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 16 марта 2017 года. Журналисты приехали в Елец снимать сюжет для программы «Вести. Дежурная часть» о расследовании уголовных дел, в одном из которых фигурировал бывший мэр Ельца. Как установлено в суде, подсудимый, «препятствуя профессиональной деятельности журналиста федерального телеканала и принуждая его к отказу от распространения информации», повредил беспроводной микрофон. На этом он не остановился: он схватил лом для прорубей и угрожал расправой съемочной группе.

Сам подсудимый свою вину так и не признал, заявив, что в отношении него была совершена провокация. Однако суд признал его виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде в виде полутора лет лишения свободы условно.

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