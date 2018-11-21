В ОЭЗ «Липецк» пришли пять новых резидентов

Липецк, , 12:34 — REGNUM В особой экономической зоне «Липецк» статус резидентов получили пять новых компаний. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такое решение было принято на заседании Экспертного совета по рассмотрению бизнес-планов инвесторов, которое состоялось 20 ноября в ОЭЗ «Липецк» под председательством врио главы региона Игоря Артамонова.

Американская компания Cargill Incorporated планирует построить в ОЭЗ ППТ «Липецк» завод ООО «Каргилл Липецк», где будут производиться готовые корма для животных. Продукцию планируют реализовать крупным и средним фермам. Общий объем инвестиций — 3,7 млрд рублей. Планируемая дата ввода в эксплуатацию — первый квартал 2021 года. На заводе будет создано 87 рабочих мест.

Деятельностью ООО «Глобал Технолоджи» будет разработка и внедрение инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования центра обработки данных. Основой для разработки всех продуктов компании является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных нейронных сетей. Объем инвестиций составит более 2 млрд рублей. После ввода предприятия в эксплуатацию в 2021 году будет создано 40 высокотехнологичных рабочих мест.

ООО «Семенной завод КВС» построит завод по производству гибридных семян сахарной свеклы с применением новейших европейских технологий. Учредителем нового завода является предприятие KWS — одна из ведущих селекционных компаний. Общий объем инвестиций — 1,2 млрд. рублей, выпуск продукции запланирован на 2022 год. ООО «Зоотех» планирует инвестировать около 350 млн рублей в производство оборудования для изготовления белково-липидного концентрата (зоопротеина), применяемого в создании животных кормов. Данное оборудование аналогов в мире не имеет. Начало промышленно-производственной деятельности запланировано на 2022 год. Будет создано 32 рабочих места.

Целью проекта ООО «Совасатом-М» является создание высокотехнологического предприятия по производству крупно-модульного энергетического оборудования. Основной выпускаемый продукт — готовые автоматизированные электростанции в контейнерном исполнении. Объем инвестиций — 122 млн рублей. Ожидаемая доля рынка комплектации и выпуска блочно-контейнерных газопоршневых электростанций в России составляет 25%, а поставки мини-ТЭЦ для стран Ближнего Востока — 90%. На новом производстве будет создано 80 высокотехнологичных рабочих мест.

Экспертный совет ОЭЗ ППТ «Липецк» единогласно одобрил все заявленные инвестиционные проекты. Таким образом, в 2018 году статус резидентов особой экономической зоны «Липецк» получило 10 новых компаний, что является рекордным количеством.