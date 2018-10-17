Липецкая чиновница подозревается в получении многомиллионной взятки

Липецк, , 17:38 — REGNUM В отношении начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области Ольги Крючковой возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Как 17 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, дело возбуждено по материалам Службы экономической безопасности ФСБ РФ.

Фигурантами уголовного дела также являются бывший первый заместитель Крючковой Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 18 октября 2016 года Крючкова получила через Бакланова, Писаренко и других посредников взятку в размере восемь миллионов рублей. Деньги ей передал предприниматель, которому нужно было письменное согласие на предоставление права аренды земельного участка, находящегося в собственности Липецкой области, а ранее находившегося в аренде у другого лица.

Соучастники Крючковой содействовали ей в подготовке и передаче документов. Все трое были задержаны, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех троих обвиняемых.