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Липецкая чиновница подозревается в получении многомиллионной взятки

Политика

В деле также фигурируют посредники, через которых передавались деньги

Липецкая чиновница подозревается в получении многомиллионной взятки
Tax Credits
Грязные деньги

Липецк, 17 октября 2018, 17:38 — REGNUM  В отношении начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области Ольги Крючковой возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Как 17 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, дело возбуждено по материалам Службы экономической безопасности ФСБ РФ.

Фигурантами уголовного дела также являются бывший первый заместитель Крючковой Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которые обвиняются в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 18 октября 2016 года Крючкова получила через Бакланова, Писаренко и других посредников взятку в размере восемь миллионов рублей. Деньги ей передал предприниматель, которому нужно было письменное согласие на предоставление права аренды земельного участка, находящегося в собственности Липецкой области, а ранее находившегося в аренде у другого лица.

Соучастники Крючковой содействовали ей в подготовке и передаче документов. Все трое были задержаны, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех троих обвиняемых.

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