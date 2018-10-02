Между двух огней: старые задачи нового главы Липецкой области

Липецк, , 19:55 — REGNUM Временно исполняющему обязанности главы администрации Липецкой области Игорю Артамонову на новом посту придется искать баланс между электоратом, «уставшим» от руководителя-старожила и жаждущим перемен, и устоявшейся за годы консолидированной политической системой, нарушение которой может привести к конфликту с элитами. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Назначение Артамонова отражает настрой Кремля на то, чтобы в регионы ехали, во-первых, менеджеры-технократы «со стороны», во-вторых, — чтобы туда ехали успешные менеджеры. Самая главная проблема, с которой столкнётся Артамонов, — это статус «варяга». Королёв был местным и успешным, и у него была жёсткая консолидированная система управления, даже немного авторитарного толка. Он выстраивал жёсткую моноцентрическую систему управления в регионе и, конечно, для человека неместного это будет представлять проблему. С одной стороны, система консолидирована, с другой — она всё-таки завязана на одного человека, и человеку «со стороны» возглавить её довольно сложно», — считает эксперт.

По мнению политолога, интерес вызывают вопросы, связанные с будущей деятельностью Артамонова в качестве главы региона: на какие кадры он будет опираться, привезёт ли кого-то с собой, в какой степени новые «варяги» впишутся в липецкий пейзаж, как быстро они овладеют формальными и неформальными рычагами управления, как будут выстроены отношения с местными элитами.

«С одной стороны, на Артамонова давит ожидание перемен — от тех, кто устал от Королёва и его команды. Но сама система управления моноцентрическая, и, если приехать и махать шашкой, есть риск двух вещей — дестабилизации системы управления и объединения элит против «варяга». Он должен менять команду, обновлять, отвечать ожиданиям и иметь какую-то дееспособную команду, но в то же время слишком активно воздействовать на региональные элиты — опасно. Положение достаточно сложное. Вдобавок ко всему, ему нужно будет поддержать позитивные тренды в липецкой экономике, которые сохраняются, несмотря на санкции и прочие трудности. Да, он едет в хороший ресурсный регион, где нужно продолжить позитивное развитие и при этом не наломать дров и не сломать существующую систему управления», — отметил эксперт.

«Артамонову придётся вписаться в систему, выстроенную под прошлого губернатора, и при этом ещё понравиться избирателям. Кремль рассчитывает на то, что люди устали, и любая перемена будет встречена позитивно. Но там есть и феномен местного патриотизма, и в Липецке достаточно сильные коммунисты, у которых отношения с Королёвым были сложными. Если они захотят, то вполне могут составить конкуренцию врио на следующих выборах, и, если у него будут проблемы с местными элитами, я не исключаю, что кандидат от КПРФ может получить серьёзную поддержку», — предположил Владимир Слатинов.