Врио главы Липецкой области назвал повышение зарплат одной из главных задач

Липецк, , 17:00 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов взял под личный контроль заработную плату работников агрофирм и сельскохозяйственных предприятий региона. Как сообщила пресс-служба областной администрации, об этом Артамонов заявил во время посещения Елецкого района 1 ноября.

«Вместе с курирующим эту сферу заместителем мы проанализируем уровень зарплат в отрасли. Заработки у инвесторов, которые стремятся в наш регион, существенно превышают те, что получают люди на уже работающих сельхозпредприятиях. Одни платят 25 тысяч, а другие — 50−60 тысяч. Этим вопросом мы начнем заниматься уже на следующей неделе», — заявил Игорь Артамонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Артамонов посетил тепличный комбинат «Елецкие овощи», где средняя зарплата работников составляет примерно 25,5 тыс. рублей. Такой зарплатой, по мнению врио главы региона, нельзя привлечь или удержать сотрудников.

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