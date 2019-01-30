В первую очередь Республика Алтай привлекает своими природными красотами — великолепными горными долинами, величественной рекой Катунь, Телецким озером, которое в Сибири называют «маленьким Байкалом», удивительными археологическими открытиями. Менее известно, что регион попадает под траекторию падения космических обломков. И уже совсем в скромных дозах до широкой общественности доходят общественно значимые события: осенью 2018 года в регионе сменилась муниципальная власть, произошло множество кадровых ротаций, а в декабре 2018 года исполнилось ровно 13 лет со времени начала губернаторства главы региона Александра Бердникова. Несмотря на некоторые странные заявления, он сумел удержаться во власти «чёртову дюжину» лет, дольше, чем его алтайский коллега Александр Карлин.

Алтай. Чуйский тракт. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Altai-republic.ru Глава Республики Алтай Александр Бердников

Туристическая притягательность

В ноябре 2018 года губернатору Республики Алтай Александру Бердникову удалось впечатлить президентов России и Казахстана в ходе XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске, где обсуждались новые подходы и тенденции в развитии туризма.

Владимир Путин, в частности, отметил, что природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов (в первую очередь Северного Казахстана и Республики Алтай) представляет самые широкие перспективы для современных проектов в области спортивного и рекреационного туризма. По его словам, крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма уже реализуются.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после озвученного Александром Бердниковым приглашения посетить жемчужину России и вовсе заявил:

«Вы зажгли всех. Мы по ходу обменивались с Владимиром Владимировичем, если по-настоящему наши люди увидят то, что рассказывалось сегодня, то не надо будет никуда ездить отдыхать, видеть красоты. Таких, как у нас, нигде нет в мире. Мы-то поездили, знаем, да и вы тоже многие знаете».

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В 2017 году туристический поток в Республику Алтай составил более двух миллионов человек (что на 3,2% больше, чем годом ранее). По году текущему официальных данных пока нет, но даже с учётом погодных катаклизмов власти снижения показателей не прогнозируют.

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Горный Алтай. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Наряду с этим нельзя не отметить, что по итогам полугодия лишь в четырёх территориях Республики Алтай (Майминском, Чемальском, Турочакском районах и в городе Горно-Алтайске) сложилось положительное миграционное сальдо. С января по июнь 2018 года в регион прибыло 4477 человек, а выбыл 4571.

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Ракетопад

На протяжении десятилетий над Горным Алтаем проносятся космические аппараты, запускаемые с Байконура. Устремляясь к МКС, они оставили уже несколько тысяч тонн космического мусора. Общая площадь распространения упавших фрагментов ракет-носителей составляет четвертую часть всей территории республики. В этой зоне находится более 30 населенных пунктов. Особенно запомнился алтайцам запуск ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником на борту.

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По словам очевидцев, утром, 21 декабря 2018 года падение второй ступени ракеты-носителя сопровождалось страшным грохотом и яркой вспышкой в небе. Местные жители переживают, что ракетное топливо (гептил), попадающее в окружающую среду, может нанести вред экологии и здоровью людей. Об обнаружении в анализах жителей Республики Алтай «следов продуктов распада гептила» в апреле 2014 года сообщал главный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов. По его данным, специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий, управления рисками здоровью населения в рамках госзадания исследовали биоматериалы жителей алтайских сёл, попадающих в зону падения ступеней ракет. Следы нитрозодиметиламина, являющегося продуктом распада гептила, были обнаружены в 10% исследованных образцов.

ЦЭНКИ Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с российским космическим аппаратом для Министерства обороны

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Всего с начала 2018 года с Байконура стартовало девять космических аппаратов. Один запуск был неудачным. 11 октября на МКС отправились Алексей Овчинин и Ник Хейг, однако из-за нештатной ситуации с носителем «Союз — ФГ» космонавты вернулись на землю.

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«Безымянный» аэропорт

Лётная тема в Республике Алтай была весьма актуальна и в связи с объявленным в России конкурсом «Великие имена России». Увы, несмотря на активное участие жителей региона в проекте по присвоению аэропортам имён великих соотечественников, финал оказался скандальным. Аэропорт Горно-Алтайска не получил имя Николая Рериха, несмотря на то, что именно он победил в первом туре голосования.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, решение вывести горно-алтайский аэропорт из проекта принято после обращения республиканской Общественной палаты, члены которой обеспокоены «поляризацией общественных настроений в регионе», в котором говорится что в ходе проведения конкурса малочисленность населения региона подавлялась числом голосов последователей Рериха из других регионов. Это обстоятельство было воспринято местной общественностью как несправедливость.

Цитата с сайта ga-airport.ru Аэропорт Горно-Алтайска

Из выдающихся соотечественников, именами которых может быть назван аэропорт в Горно-Алтайске, лидировали двое. Это философ, художник Николай Рерих и художник, общественный деятель Григорий Чорос-Гуркин. Также в листе голосования значился Герой Советского Союза артиллерист Илья Шуклин, но за него участники акции отдали ничтожно малое число голосов.

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Антиурок «Зимней вишни»

Страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», случившийся 26 марта 2018 года, ничему не научил коммерсантов Республики Алтай, несмотря на многочисленные проверки. Это отмечалось как в первые месяцы, так и в конце 2018 года, когда выяснилось, что горно-алтайский торгово-офисный комплекс «Исток», закрытый согласно предписаниям с 30 ноября 2018 года из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности, самовольно открыт и работает.

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В мае 2018 года проверяющие обнаружили более 50 нарушений правил безопасности в ТЦ «Ткацкий-2».

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Вечером 15 июля 2018 года самым нелепым образом выяснилось, что в ТЦ «Горный» установлена порошковая система пожаротушения: она неожиданно сработала, обильно засыпав всё — прилавки, товары, мебель и пол. К тому же эвакуировать пришлось порядка 250 человек и вызывать из соседнего райцентра Маймы шесть пожарных автомобилей с 17 спасателями, а также отрывать от работы бригады скорой помощи и полиции. Предположительно, инцидент произошёл в результате замыкания электропроводки, но признаков горения обнаружено не было.

В ТЦ Горный после работки порошковой системы пожаротушения наступила зима. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

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В конце марта 2018 года явно недостаточную компетенцию сотрудник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Алтай продемонстрировал в конце марта 2018 года при проверке ТЦ «Панорама».

Новые люди

Уходящий 2018 год в Республике Алтай ознаменован многочисленными кадровыми ротациями. В ноябре, после вхождения Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа, федеральный инспектор в Забайкальском крае Дмитрий Колозин назначен главным федеральным инспектором в Республике Алтай.

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В сентябре 2018 года жители региона (в Республике Алтай проживают 159 195 избирателей) определились с новым составом более сотни органов местного самоуправления для в более чем 80 муниципальных образований. Любопытно, что на выборы заявились десятки кандидатов с криминальным прошлым: бывшие воры, насильники, растратчики.

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В частности, снова выдвигали свои кандидатуры в главы муниципальных образований сельских поселений участники скандальной охоты на козерогов в Шавлинском заказнике (Республика Алтай). Наказание за убийство восьми особей браконьеры так и не понесли.

Великолепие Алтайских гор. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

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Всего по итогам выборов избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов, в том числе 170 мандатов во всех районных советах депутатов (за исключением Усть-Коксинского, где состав представительного органа сформирован на выборах 10 сентября 2017 года).

На президентских выборах, проходивших в марте 2018 года, жители Республики Алтай при явке более 59% отдали Владимиру Путину порядка 70% голосов. Это немного больше, чем в 2013 году (63,60%). Его ближайший конкурент — Павел Грудинин получил 21,38%. Владимиру Жириновскому отдали предпочтение 5,69% жителей республики.

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В течение всего года происходили кадровые перестановки. К примеру, в декабре вновь сменился руководитель регионального минсельхоза: Андрей Цыгулев проработал в этой должности всего три месяца. А вот Владислав Таханов, пришедший ему на смену, «пересидел» всех бердниковских «аграрных» министров.

Неделей ранее, по данным сайта «Новости Горного Алтая», Александр Бердников сообщил о назначении министром здравоохранения Республики Алтай главного врача Кош-Агачской районной больницы Андрея Макина. Он признал, что предыдущие кадровые решения, которые принимались после ухода с поста министра Владимира Пелеганчука, были ошибочными и не привели к коренному улучшению ситуации в отрасли. Андрея Макина Александр Бердников назвал «человеком высокопрофессиональным» и выразил уверенность, что тот будет работать максимально эффективно.

Скандалы

Судя по характеру громких общественно значимых событий, случившихся в Республике Алтай за год, почти все они так или иначе связаны с коррупцией. Чего только стоят выявленные правоохранителями масштабные махинации ООО «Чуйское» (учредителем которого является Республика Алтай) с государственной землёй.

Скандал этот вскрылся после того, как одна из многодетных матерей, проживающая в Горно-Алтайске, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в ситуации с нецелевым, по её мнению, использованием земель в регионе. Женщина утверждала, что 90 гектаров земли были безвозмездно переданы алтайским частным компаниям, а 2,5 тысячи многодетных семей при этом всё ещё ждут обещанных им участков.

Любопытно, что конкретное лицо, выполняющее с 2014 по 2016 год управленческие функции в ООО «Чуйское», обозначено как «не установленное», зато до копейки подсчитан ущерб от нанесения имущественного вреда государственной компании — 512 782 998 рублей.

Достопримечательности Алтая завораживают своей суровой природной красотой. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

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В начале сентября 2018 года бюджетные средства стали объектом посягательства одной из сотрудниц Управления Пенсионного фонда РФ в Кош-Агачском районе Республики Алтай: женщина уличена в том, что обманула своих коллег, предоставив поддельные документы о стоимости приобретавшихся авиабилетов, незаконно получив тем самым более 69 тыс. рублей компенсации за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников.

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В апреле 2018 года экономия на возведении нового моста через реку Чулышман (урочище Кату-Ярык), разрушенного мощным наводнением 2014 года, стала поводом для вынесения обвинительного приговора директору МБУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» МО «Улаганский район» Алтайчи Туймешеву.

В ходе уголовного разбирательства выяснилось, что директор отдела архитектуры подписал документы о завершении строительства и перечислил подрядчику средства, зная, что мост ещё не достроен. Также чиновник отразил в отчёте работы, часть которых фактически не выполнялась либо выполнялась в меньшем объёме, и указал материалы, которые не использовались либо использовались в меньшем объёме. Ущерб федеральному бюджету от незаконных действий Туймешева составил более 23 млн руб., а местные жители и туристы так и остались без моста. Попасть на противоположный берег, где находятся порядка 20 животноводческих стоянок, а также яблоневый сад Балыктуюльской школы, можно только на лодке, а зимой — по льду.

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Весной 2018 года власти Республики Алтай возобновили реабилитацию Манжерокского озера, начавшуюся в 2017 году. Всё бы хорошо, да «вылечить» загрязнённое туристами озеро намереваются для того, чтобы привлечь в Манжерок ещё больше гостей. К тому же при этом умалчивают, что после всех процедур вода в Манжерокском из очень грязной перейдёт в статус грязной.

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Духи Алтайских гор, 120% и совесть губернатора

В декабре 2018 года исполнилось 13 лет с того времени, как Александр Бердников получил полномочия главы региона. Эту «чёртову» дюжину губернаторства сибирский политический долгожитель отметил весьма своеобразно: на сороковой сессии Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай — он пожаловался на то, что получает меньше, чем его заместители, и что это обстоятельство является причиной стыда перед внуками.

«Я получаю на протяжении 13 лет своей работы меньше, чем мои заместители. Это же всё явно. Богом поклясться что ли? Я не имею права сам себе устанавливать премии, какие-то стимулирующие выплаты <…> Я ж тоже человек. Мне же просто стыдно перед внуками, что я получаю меньше, чем все мои заместители зарплату», — заявил губернатор в ходе обсуждения законопроекта о внесении поправок в закон Республики Алтай «О государственных должностях».

«У меня заработная плата ниже всех губернаторов Сибирского федерального округа на протяжении всех лет моей работы. Это общеизвестные и открытые данные. Не говорю, что мы самый маленький субъект, но я тоже тружусь и кое-что сделал для развития Республики Алтай, учесть это тоже нужно. Конечно, табунщик и доярка работают не меньше, и труд более тяжкий, у них нет «крузера». Здесь тоже надо немножко… Можете не проголосовать — и вопрос закрыт. Я же не выпрашиваю, не моя была инициатива», — привёл довод Александр Бердников.

С решением об изменении установленного минимального срока замещения государственных должностей Республики Алтай, дающего право на назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии, не согласились только двое депутатов. Таким образом, зарплата губернатора будет выше на 19,5%, хотя по алтайским меркам он и так получает немало.

В 2017 году доходы главы Республики Алтай Александра Бердникова составили 2 млн 607 тыс. 661 рубль. В декларации, размещенной на сайте регионального правительства, также указано, что в собственности Бердникова находятся два земельных участка под жилищное строительство площадью 2,6 тыс. кв. м и 1,04 тыс. кв. м. Кроме того, в его собственности находится жилой дом площадью 273,5 кв. м. В пользовании главы Республики значится квартира площадью 176,1 кв.м. Из нового — у Александра Бердникова появился Toyota Land Cruiser 200.

Сколько времени губернатору суждено получать повышенную зарплату — вопрос весьма любопытный. Политологи уже давно прочат ему отставку, но, как бы то ни было, Александр Бердников благополучно «пережил» несколько «губернаторопадов» и переплюнул в этом смысле своего коллегу из Алтайского края Александра Карлина (12 лет и пять месяцев губернаторства), ушедшего в добровольную отставку в конце мая 2018 года.

Также любопытно, что Александр Бердников и ранее публично выражал свою «совестливость». К примеру, когда в начале ноября 2018 года жители Республики Алтай высказали главе замечание за езду с машиной сопровождения, оборудованной спецсигналами, он извинился перед гражданами в своём блоге, заявив, что он не может позволить себе стоять в пробках потому, что «должен постоянно держать руку на пульсе, организовывать работу множества людей».

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«Не лез за словом в карман» Александр Бердников и тогда, когда заявил, что что победа российских футболистов на чемпионате мира по футболу была «заказана» духам Алтайских гор.

А 17 июня 2018 года, когда главы «двух Алтаев» побывали в туристической зоне «Бирюзовая Катунь», где были организованы мероприятия по случаю татарского праздника Сабантуй, Александр Бердников так прямо и озвучил: Виктор Томенко на предстоящих выборах наберёт 120% голосов, а если не наберёт, «то мы ему поможем».

Заснеженный хребет Алтайских гор. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

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Удивительное рядом

И всё-таки Алтай не зря так полюбил Николай Рерих, искавший в этих землях Шамбалу. Глядя не его мистические картины и работы прославленного алтайского художника Григория Чорос-Гуркина, именем которого алтайцы очень хотели назвать аэропорт, обозревая многочисленные отчёты туристов, побывавших в этой республике с невероятно красивой и суровой природой, невольно вспоминаешь известное выражение про Алтай — место силы и «пуп Земли». А ещё это — древнейшая земля, на которой обнаружены останки человека (существуют доказательства, что человек современного антропологического типа Homo sapiens жил в Денисовой пещере (Солонешенский район Алтайского края) уже 250−300 тыс. лет назад.

Катунь осенью становится бирюзовой. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

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Поэтому не перестают удивлять находками учёные. К примеру, в августе 2018 года благодаря возобновлению исследований в окрестностях села Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай учёные известили: есть некоторые основания полагать, что в этой местности располагался один из древнейших в Северной Азии центров железоплавильной металлургии.

Панорама Алтайских гор. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Произведя раскопки высокой речной террасы, где в течение нескольких тысяч лет подряд люди плавили железную руду (которую добывали тут же — на склонах ближайшей горы), среди множества печей археологи обнаружили ранее им не встречавшуюся, причём довольно архаичную конструкцию, которая, возможно, древнее аналогичных монгольских и хакасских печей.

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В марте 2018 года группа антропологов из Пенсильванского университета (в сотрудничестве с российскими специалистами, среди которых заведующая лабораторией популяционной этногенетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Людмила Осипова) сообщила, что при помощи нового генетического исследования удалось подтвердить, что предки североамериканских индейцев, скорее всего, пришли на континент через Берингов пролив из Алтая.

Чтобы это доказать, антропологи вначале собрали и проанализировали наследственный материал, взятый у представителей различных племен североамериканских индейцев и жителей Сибири. Сотни генных маркеров изучали, прежде всего, на Y-хромосому, которая передается только по мужской линии от отца к сыновьям, и на митохондриальной ДНК, которая наследуется дочерями только от матери. На основании получившихся данных и пришли к заключению, что обитатели южной части Алтая являются более близкими родственниками североамериканских индейцев, чем жители его северной части.

Зимняя красота Катуни. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Ученые полагают, что пути сегодняшних жителей Алтая и американских индейцев окончательно разошлись примерно 13 400 лет назад. По времени это очень хорошо согласуется с археологическими находками на Североамериканском континенте (первые следы заселения человеком территории Северной Америки, как свидетельствует археология, относятся именно к этому периоду).

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Год назад о том, что «Алтай — центр мира и великий плавильный котел» рассказывал декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского госуниверситета Сергей Мансков:

«Если посмотреть на карту Евразийского континента, то мы увидим, что Алтай находится в самом центре карты. Мы — центр мира, через нас проходит ось мира. В греческой традиции можно употребить выражение — пуп Земли. И именно он находится в Алтайском крае».

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Примерно о том же самом в ходе недавней церемонии вручения премий Русского географического общества сказал президент Владимир Путин:

«Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее. Никаких учёных там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории. Кстати говоря, Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живём. Нужно знать».

С наступающим Новым годом!