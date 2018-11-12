Вы зажгли: Путин и Назарбаев отметили высокий туристический потенциал Алтая

Петропавловск, Казахстан, , 07:33 — REGNUM Губернатору Республики Алтай Александру Бердникову удалось впечатлить президентов России и Казахстана в ходе XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Петропавловске, где обсуждались новые подходы и тенденции в развитии туризма. Такой вывод можно сделать из официальной информации, опубликованной на официальном сайте республиканского правительства.

Владимир Путин, в частности, отметил, что природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов (в первую очередь Северного Казахстана и Республики Алтай) представляет самые широкие перспективы для современных проектов в области спортивного и рекреационного туризма. По его словам, крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма уже реализуются.

«Упомяну, в частности, масштабный международный туристический фестиваль «Большой Алтай» и маршрут «Алтай — Золотые горы», которые с каждым годом притягивают всё большее число гостей и, по сути, становятся новыми региональными туристическими брендами», — пояснил президент России Владимир Путин.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после озвученного Александром Бердниковым приглашения посетить жемчужину России и вовсе заявил:

«Вы зажгли всех. Мы по ходу обменивались с Владимиром Владимировичем, если по-настоящему наши люди увидят то, что рассказывалось сегодня, то не надо будет никуда ездить отдыхать, видеть красоты. Таких, как у нас, нигде нет в мире. Мы-то поездили, знаем, да и вы тоже многие знаете. Надо вот это всё показывать казахстанцам, россиянам и нашим туристическим компаниям взять на вооружение и специальные документальные фильмы сделать, чтобы знали адрес посещения отдыха».

Напомним, туристический поток в Республику Алтай по итогам 2017 года составил 2,05 млн человек (это на 3,2% больше, чем годом ранее). В 2017 году международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» вошёл в десятку лучших спортивных фестивалей России и СНГ. Он проводится под эгидой Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай», в состав которого входят шесть приграничных субъектов четырех стран, расположенных на территории Алтайских гор: Республика Алтай, Алтайский край (Россия); Ховдский и Баян-Ульгийский аймаки (Монголия); Синьцзян-Уйгурский автономный район (Китай), Восточно-Казахстанская автономная область (Казахстан).

Трансграничный маршрут «Алтай — Золотые горы» — это путешествие вокруг гор. Начинается в столице Алтайского края — Барнауле — и проходит по территории Косихинского, Алтайского районов, через Бийск и город-курорт федерального значения Белокуриху.

После особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» туристы, путешествующие по этому двухнедельному маршруту, посещают село Манжерок в Республике Алтай, источник Аржан-Cуу, пересекают Семинский и Чике-Таманский перевалы.

На берегу реки Чуя они знакомятся с уникальными петроглифами, древнейшие из которых датируются эпохой неолита. Затем маршрут идет по Курайской и Чуйской степям и переходит в Монголию. Туристы посещают наивысшую точку Монгольского Алтая — Таван-Богдо-Ула. Высота над уровнем моря вершины Найрамдал — 4374 метра.

Маршрут проходит по Баян-Ульгийскому, Ховдскому аймакам, где можно увидеть реки, озера, наскальные рисунки и другие интересные туристские объекты. По территории Китая маршрут охватывает достопримечательности столицы СУАР — Урумчи, округа Алтай, где самым привлекательным местом для туристов является озеро Канас.

В Казахстане туристы посещают Зайсан, озеро Маркаколь — один из самых удивительных природных объектов Казахстана. В нитку маршрута входит Австрийская дорога, связывающая северные и южные районы Казахстана, а также Бухтарминское водохранилище и город Усть-Каменогорск.

Завершается маршрут на территории Алтайского края — в Горной Колывани, являющейся историческим центром горнозаводского дела на Алтае и уникальным географическим местом, где Западно-Сибирская низменность резко переходит к горам Алтая.

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