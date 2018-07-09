Миграционные процессы на Алтае: выбывших больше, чем прибывших

Горно-Алтайск, , 09:56 — REGNUM Лишь в четырёх территориях Республики Алтай (Майминском, Чемальском, Турочакском районах и в городе Горно-Алтайске) сложилось положительное миграционное сальдо. Об этом свидетельствуют данные о миграционных процессах в Республике Алтай за январь-май 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего за этот период в регион прибыло 4477 человек, выбыл 4571. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года число прибывших и выбывших увеличилось на 6,0 и 3,4 процента соответственно. Миграционная убыль населения республики составила 94 человека.

«В числе прибывших количество перемещений, зарегистрированных внутри республики, составило 67,6%, прибыло из других регионов России 29,2% и 3,2% из зарубежных стран. Выбыло внутри республики 66,2%, в другие регионы России 31,5%, эмигрировали за пределы страны 2,3%», — пояснили статистики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь— октябрь 2017 года в Сибири наблюдалась миграционная убыль населения — минус 25 463 человека (-9915 в 2016 году). Самая большая миграционная убыль за этот период зарегистрирована в Омской области (-8848; прибыло 44 558 человек, выбыло — 53 406), в Забайкалье (-6384; прибыло 22 997 человек, выбыло — 29 381) и в Алтайском крае (-6188; прибыло 61 375 человек, выбыло — 67 563).

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