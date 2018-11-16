Федеральный инспектор Забайкалья направлен в Республику Алтай

Чита, , 10:19 — REGNUM После вхождения Забайкалья в состав Дальневосточного федерального округа федеральный инспектор в Забайкальском крае Дмитрий Колозин вполне предсказуемо покидает свой пост. Сегодня, 16 ноября 2018 года, сибирской полпред Сергей Меняйло назначил его главным федеральным инспектором в Республике Алтай, сказано на официальном сайте полпредства.

Тем временем на официальном сайте Республики Алтай главным федеральным инспектором до сих пор значится Александр Завьялов. Дело в том, что первый рабочий день Дмитрия Колозина в новой должности начнётся 22 ноября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе санкционированного митинга, состоявшегося в декабре 2013 года в Горно-Алтайске, общественники потребовали отставки Александра Завьялова. Местный блогер и общественник Алексей Кучигашев тогда заявил, что главный федеральный инспектор совершил преступление, потребовав от следственных органов прекратить расследование уголовного дела в отношении лидера регионального отделения «Деловой России» Вячеслава Кыдатова, который провёл независимое расследование убийства следователя Геннадия Ошарова.

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