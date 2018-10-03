Глава Республики Алтай извинился за «мигалки»

Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM Жители Республики Алтай высказали замечание губернатору Александру Бердникову за езду с машиной сопровождения, оборудованной спецсигналами. В своём блоге губернатор извинился перед участниками дорожного движения и рассказал, почему порой не может обойтись без «мигалок», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Александр Бердников сказал про себя, что он — «человек приземленный» и понимает, что кортеж зачастую может создавать помехи на дороге.

«Однако при достаточно плотном рабочем графике обойтись без разрешенных законом специальных сигналов порой невозможно, это рабочая необходимость», — заявил глава Республики Алтай.

Также он пояснил, что не может позволить себе стоять в пробках потому, что «должен постоянно держать руку на пульсе, организовывать работу множества людей». Поведав про свой рабочий график, где расписан «каждый час в сутках», «включая выходные», Александр Бердников заявил, что «должен постоянно держать руку на пульсе, организовывать работу множества людей» и пообещал стараться использовать спецсигналы и преимущества на дороге как можно реже.

Напомним, в конце декабря 2006 года в России было принято постановление «О специальных световых и звуковых сигналах». Оно предполагало, что с 1 февраля 2007 года на российских дорогах должно остаться всего 977 автомобилей госорганов, имеющих особые привилегии. Согласно документу, проблесковые маячки полагаются лишь 50 машинам из администрации президента страны, 20 — Минобороны, ФСБ — 230, а Федеральной службе охраны — 150. В МВД их должно было остаться 173, в Генпрокуратуре — 65.

Но в конце 2013 года правительство РФ вернуло губернаторам право пользоваться сопровождением экипажей Госавтоинспекции. Правда, сделать это они могут только в пределах той территории, которая находится в их ведении.

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