В Республике Алтай вскрыты масштабные махинации с государственной землёй

Горно-Алтайск, , 08:17 — REGNUM Следователи уличили ООО «Чуйское» (учредителем которого является Республика Алтай) в передаче физическим лицам права распоряжаться земельными участками, расположенными в Майминским районе. В официальной информации республиканского СУ СК РФ по этому поводу сказано о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями в ООО «Чуйское» по ч.1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Любопытно, что конкретное лицо, выполняющее с 2014 по 2016 год управленческие функции в ООО «Чуйское», обозначено как «не установленное», зато до копейки подсчитан ущерб от нанесения имущественного вреда государственной компании — 512 782 998 рублей.

Напомним, скандал с земельными махинациями вскрылся после того, как одна из многодетных матерей, проживающая в Горно-Алтайске, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в ситуации с нецелевым, по её мнению, использованием земель в регионе. Женщина утверждала, что 90 гектаров земли были безвозмездно переданы алтайским частным компаниям, а 2,5 тысячи многодетных семей при этом всё ещё ждут обещанных им участков.

В сентября 2018 года к разбирательству подключились активисты ОНФ, попросив Генпрокуратуру РФ проверить деятельность первого зампредседателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера на предмет коррупции. Как пишет ИА «Банкфакс», претензии «фронтовиков» были связаны с передачей земель хозяйства «Чуйское» в собственность ООО «Алтайский берег», компании братьев Пальталлер — Ивана Робертовича и Антона Робертовича.