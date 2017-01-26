«Алтай — центр мира и великий плавильный котел»

Барнаул, , 01:25 — REGNUM На Алтае находится некая полевая форма энергетики, которую можно измерить, которая дает заряд для творчества и заряд для здоровья, заряд для интеллекта, — рассказал кандидат филологических наук, декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергей Мансков. В эфире телеканала «Вести-Алтай» он также поведал об археологических находках, исторических особенностях развития Алтая, об особой культуре, которая могла зародиться только на алтайской земле.

Так называемый Большой Алтай — территорию, которая объединяет Алтайский край с Республикой Алтай — Сергей Мансков назвал «удивительной частью суши».

«Потому что здесь есть абсолютно все: если посмотреть на карту Евразийского континента, то мы увидим, что Алтай находится в самом центре карты. Мы — центр мира, через нас проходит ось мира. В греческой традиции можно употребить слово «омфалос» — пуп Земли. И именно он находится в Алтайском крае», — подчеркнул ученый.

Помимо этого центра, регион, по мнению Сергея Манскова, наделен целым рядом других функций.

«Во-первых, мы находимся на зоне пересечения геоморфологических пластов. Великая алтайская степь стыкуется с предгорьями, с зоной лесов, и выходит на высокогорье. Не случайно гора Белуха — на сегодняшний день одна из самых высоких гор в России. Кроме того, она входит в семь святынь — священных гор планеты Земля. Сюда люди приходят для того, чтобы найти ответы на вопросы, для того, чтобы приобрести здоровье, для того, чтобы обрести откровение», — напомнил Сергей Мансков.

Также он подчеркнул, что Алтайский край — это «самый большой кусок плодородной земли за Уралом».

«На территории Большого Алтая растёт практически всё — за исключением тропических и субтропических растений. Хотите виноград, арбузы — пожалуйста! Хотите твердые сорта пшеницы, которые очень избирательны — на планете они растут только в нескольких местах — и опять мы — родина этих продуктов, и мы делаем их лучше, чем кто-либо. Поэтому на Алтае, говоря неким мистическим языком (хотя труды новосибирского академика Влаиля Петровича Казначеева подтверждают эти метафизические откровения), на Алтае находится некая полевая форма энергетики, которую можно измерить, и котокрая дает заряд для творчества, здоровья и интеллекта», — считает Сергей Мансков.

Помимо географии, по его словам, Алтай необычен и своим этническим разнообразием.

«Мы — великий плавильный котел. Если мы с вами заглянем в ту историю, которую трудно представить сознанием, мы легко можем сказать: 2 тыс. лет — это время рождения Христа, а 3 тыс. лет — это египетские пирамиды. Мы даже можем фантазировать над шумерскими памятниками и эпосом и говорить, что это было больше, чем 3 тысячи лет назад. А вот что происходило на планете Земля 50 или 100 тысяч лет назад, — мы даже представить не можем. Для человеческого сознания это цифры весьма и весьма большие. Так вот, проезжая мимо Денисовой пещеры, я одним ухом слушал экскурсоводов, которые 10 лет назад рассказывали потрясающую историю о том, что в европейскую часть планеты Земля человек современного антропологического типа пришел 35−40 тыс. лет назад. И все эти термины, которые имеют немецкую или французскую природу — неандерталь, кроманьон — они возникли в Европе. А вот в Денисовой пещере человек современного антропологического типа Homo sapiens жил уже 50 тысяч лет назад. Так откуда он пришел в Западную Европу? С Алтая, с Денисовой пещеры!» — поделился алтайский ученый.

Сергей Мансков полагает, что жители Алтая этим фактом имеют право гордиться, и говорить: «Смотрите, как замечательно — мы являемся прародителями человечества».

Но и это еще не все: он полагает, что изыскания археологов на территории Большого Алтая ведут к потрясающим результатам.

«Пять лет назад мы узнали, что, оказывается, здесь еще жил человек неизвестного антропологического типа, которого назвали «хомо алтаенсис». Мы знаем, что были неандертальцы, кроманьонцы. Оказывается, между ними была еще одна ветвь, и все существовали, приблизительно, в одном хронологическом периоде. То есть, условно говоря, на одной полке библиотеки стоял кроманьонец, этажом выше жил неандерталец, а еще этажом ниже жил «хомо алтаенсис». И все они по разному обрабатывали камни, и у всех у них было разное устройство организма, и все они по разному говорили. И все это происходило на Алтае», — поведал Сергей Мансков.

Отдельного разговора, по его мнению, заслуживает археология.

«К моему большому удовольствию, Алтай является родиной тюрков. Приезжаешь в Туркмению, приезжаешь в Башкирию или в Турцию, и все говорят: «молодой человек, вы с Алтая? С Алтая. О, так это же наша прародина! Отсюда пошли голубые тюрки, здесь возник знаменитый род Ашина, и вообще, Алтай это то, с чего все тюркоязычное население начинается, и тюркская культура имеет место быть», — привел довод Сергей Мансков.

В своем выступлении он не стал отдельно останавливается еще на одном археологическом чуде, но упомянул:

«Не буду рассказывать про принцессу Укока, которую в 1993 году Институт археологии и этнографии обнаружил на отдаленном плато, где сходятся 4 государственных границы, но сам факт того, что обнаружение принцессы кардинально изменило мир и представление о жизни скифов, это совершенно очевидно. И многие ученые считают, что это — одна из главных археологических находок 20 века», — отметил ученый.

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Не забыл он напомнить и о том, что Алтай — это территория, которая является местом схождения разных цивилизаций и народов.

«Часто цивилизации и народы сходились на поле непонимания, агрессии, вражды и войн. Но Алтай — это единственное место, на территории которого не было ни одной мировой войны. < …> Отсутствие войн — это то, что позволяет формировать совершенно особую цивилизацию особого типа», — счел важным сообщить Сергей Мансков.

Удивительным он считает и формирование этнического состава на территории Алтая.

«Потому что такого мирного перемешивания нет ни в одном другом регионе. И наверное, это самое мирное, самое умное население, и — мне приятно об этом говорить — самая совершенная территория в плане создания цивилизации нового типа», — заявил Серей Мансков.

Немаловажным, по его мнению, является и то, что Алтай является территорией диалога культур.

«Когда западноевропейские купцы и путешественники попадали на территорию западной России (она тогда даже Русью не называлась), они этой территории дали название Гордорика — древнее скандинавское имя, что буквально переводится, как «страна городов». Вот та наша западноевропейская часть, где сегодня находится все то, что расположено за Уралом, оно именовалось Гордорика. А мы — цивилизация совершенно другого типа: вплоть до начала 18 века на территории Алтая не было городов. Древнейший алтайский город — Бийск — он совсем недавно отметил 300-летие. Сам факт того, что это вам не тысячелетняя Казань, не почти 860-летняя Москва, а страна, где городов-то не было. А уж если мы говорим про Республику Алтай, то только в 20-ом веке появился первый и на сегодняшний день — единственный город — Горно-Алтайск. Мы — цивилизация, которая имеет природное происхождение, и мы люди, которые разговаривают на одном языке с природой», — считает ученый.

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По его словам, подтверждения тому находятся и в той культурной части истории, которая связана с концом 19-го — началом 20 века.

«В 1897 году была полная перепись населения в Российской Империи, оказалось, что городского населения-то всего 13,4% насчитывается. Остальные же проценты — это население, которое проживает на селе. Российская перепись 2010 года показала совершенно иные цифры. Но даже в этом плане Алтайский край отличается от других регионов нашей необъятной родины: 45% населения Алтайского края живет в деревнях и селах, а 55% проживают в городах. Причем в эти 55% входит изрядная часть людей, которые горожанами являются лишь в первом поколении — они еще не расстались со своей традиционной культурой. Это неплохо, потому что большая часть сельского населения является носителями традиционного сознания — каких-то консервативных идеалов, о которых мы во многом сегодня забыли, и которые входят в какой-нибудь сборник «Русской идеи» или еще в какие-то философские дескрипторы», — предположил Сергей Мансков.

Так, по его словам, сложилось потому, что на Алтае сохранились те категории русского духа, которые проповедовали философы-эмигранты.

«Тот же Бердяев, когда оказался за границей, понял, что нужно формализовать во что верит Россия, и с чем она жила. Когда Иван Ильин оказался за границей, он тоже начал размышлять активно. Но, кроме того, на рубеже веков и в России об этом много думали. И вот для сельской России было характерно наличие родового сознания, соборность, софийность, нестяжательство, характерно было через страдание искупление каких-то собственных грехов. Но все это было частью сельской России. А современная и городская Россия большую часть этих категорий русского духа, к большому сожалению, потеряла. Но у нас в Алтайском крае это начало, связанное с традицией и русским духом, оно сохраняется», — считает Сергей Мансков.

В подтверждение своих слов он поделился таким наблюдением:

«У нас и культурные герои весьма и весьма своеобразные. Давайте посмотрим, кому посвящены книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха» — те, что некоторые называют «алтайской жизнью замечательных людей». Это Герман Титов, это Михаил Калашников — да, там и там высокие технологии есть, и все остальное. Но остальные-то тома посвящены Шукшину, Пырьеву, Золотухину! И я думаю, что если мы будем продолжать этот ряд, то здесь окажется и Георгий Дмитриевич Гребенщиков (русский писатель, критик, журналист, общественный деятель, — прим. ИА REGNUM), про которого сейчас тоже пишут книгу в этой серии. А если говорить о массовой культуре, то тут и Нина Усатова, и Екатерина Савинова, и Панкратов-Черный, и Булдаков, — кого только нет. Но если мы их всех вместе соберем, то увидим, что все равно преобладает некий деревенский текст. Потому что тот же Валерий Золотухин, который блистательно сыграл Моцарта в шекспировской экранизации «Маленьких трагедий», он все равно массовому зрителю известен, как Бумбараш или как герой фильма «Пакет»: деревенский, несколько странный молодой человек, который разделяет вот эти устои именно прошлой России. И этому есть определенное подтверждение потому что, наверное, во многом мы, жители Алтайского края, переосмысливаем себя, как некие консерваторы, которые стоят на деревенских традициях», — считает Сергей Мансков.

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По его заключению, во всем сложившемся есть, конечно, и свои плюсы, и свои минусы, но лично он видит больше плюсов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Денисова пещера в долине реки Ануй на Алтае была домом для человека на протяжении более 200 тысяч лет. Предки современных людей обитали там всю эпоху палеолита, которая закончилась 12 000 лет назад.

В сентябре 2015 года конференция Европейского общества по изучению эволюции человека обнародовала итоги последнего исследования ДНК найденных там останков (косточки фаланги мизинца ребенка). Ученые сделали вывод, что на Алтае найдены останки девочки, которая жила 50 тыс. лет назад. Учёные утверждают, что предки ребенка обитали в Денисовской пещере уже 110 тыс. лет назад.

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