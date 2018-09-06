Сотрудница алтайского пенсионного фонда уличена в хищении бюджетных средств

Горно-Алтайск, , 11:21 — REGNUM Бюджетные средства стали объектом посягательства одной из сотрудниц Управления Пенсионного фонда РФ в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Как сообщает прокуратура Республики Алтай, женщина уличена в том, что обманула своих коллег, предоставив поддельные документы о стоимости приобретавшихся авиабилетов, незаконно получив тем самым более 69 тыс. рублей компенсации за проезд к месту отпуска и обратно на себя и своих родственников.

Несмотря на то, что в ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб, руководству ОПФР России по Республике Алтай внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений сотрудниками пенсионного фонда. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Как сообщает сайт «Новости горного Алтая», это не первый случай привлечения к уголовной ответственности алтайских сотрудников Пенсионного фонда. В августе 2018 года сообщалось, что в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения»), уличена бывший руководитель горно-алтайского городского управления ПФР.

По версии следствия, она присвоила более 144 тыс. рублей, которые были выделены из федерального бюджета на оплату услуг, но, как выяснило следствие, услуги эти фактически не выполнялись.