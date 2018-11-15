Первый после аварии «Союза» экипаж МКС утвержден к полету

п.г.т. Звездный городок, Московская область, , 12:04 — REGNUM Утверждены основной и дублирующий составы новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующее решение было принято 15 ноября Межведомственной комиссией на заседании в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке.

Экипажи продолжат готовиться к полету на космодроме Байконур. Речь идет о космонавтах, которые первыми отравятся на орбиту после аварии ракеты «Союз — ФГ» 11 октября.

В основной экипаж вошли космонавт Олег Кононенко, американский и канадский астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Замещающий экипаж — Александр Скворцов (Роскосмос), Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Старт намечен на Байконуре на 3 декабря. За сутки до полета утвердят окончательный состав экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на МКС отправились Алексей Овчинин и Ник Хейг, однако из-за нештатной ситуации с носителем «Союз — ФГ» космонавты вернулись на землю. В настоящее время в космосе работают Сергей Прокопьев, Серена Ауньон и Александер Герст.

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