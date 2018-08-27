Братва и власть: на алтайские выборы выдвинулись десятки бывших уголовников

Светлана Шаповалова, , 16:24 — REGNUM

Бывшие воры, насильники, растратчики: в Республике Алтай, где 9 сентября 2018 года состоятся большие муниципальные выборы, зарегистрированы десятки кандидатов с судимостью. Больше всех их выдвинуто от партии «Единая Россия» (порядка 30), примерно столько же оказалось самовыдвиженцев с судимостью. Такой вывод сделал корреспондент ИА REGNUM, проанализировав доступную информацию обо всех судимых кандидатах на сайте республиканского избиркома.

Напомним, 9 сентября 2018 года алтайцы примут участие в муниципальных выборах. Предстоит определиться с представителями более чем 130 органов местного самоуправления и избрать 54 главы муниципальных образований. Но если посмотреть на списки зарегистрированных кандидатов, то станет понятно, что партия власти в республике испытывает серьёзные кадровые проблемы. Иначе чем объяснить тот факт, что именно от единороссов во власть выдвинуты десятки людей с судимостью?

К примеру, кандидатом в депутаты МО «Бельтаирское сельское поселение» зарегистрирован Владимир Тебеков (судимость по части 3 статьи 33 УК РФ «Организация преступного сообщества», погашена в 2004 году), а в Совет депутатов МО «Курайское сельское поселение» единороссы выдвинули Эдуарда Кукпекова (судимость по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», погашенная в 2010 году).

Один из кандидатов в депутаты Мендур-Сокконского сельского поселения — Амыр Матин — отличается тем, что имеет судимость по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»), а его коллега Вячеслав Самыров освобожден по амнистии в связи с судимостью по части 2 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

Среди кандидатов — единороссов довольно много тех, кто был осужден за кражи. В частности, на выборы депутатов муницапального образования Талдинское сельское поселение идёт Алексей Ерелин, имеющий погашенную в 2012 году судимость по части 2 статьи 158 УК РФ.

На выборы в главы муниципального образования «Чемальское сельское поселение» идут всего два кандидата, но зато оба судимы. Это Василий Казанцев («Единая Россия», судимость по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ) и Виктор Ромасюк (самовыдвижение, судимость по части 2 статьи 211 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РСФСР).

А в выборах депутатов муниципального образования «Карагайское сельское поселение» единороссы доверили принять участие Юлии Майнаковой (погашенная судимость по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос» УК РФ).

Вероятно, непросто будет определиться с выбором депутатов жителям Каракокшинского сельского поселения: там решила самовыдвинуться Ирина Базарова (погашенная судимость по статье 213 УК РФ «Хулиганство») и Владимир Новиков («Единая Россия», погашенная судимость по части 3 статьи 117 «Истязание» УК РФ).

Но, пожалуй, больше всего бывших уголовников решило выдвинуться на выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Ильинское сельское поселение» и в Совет депутатов МО «Кош-Агачский район». Это самовыдвиженцы: Александр Ковин (погашенная судимость по статье 207 УК РФ, «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и судимость по ч. 1 ст. 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и Николай Сельбиков (погашенная судимость по статье 160 УК РФ — «Присвоение или растрата»), а также единороссы — Ольга Лесных (судимость по статье 64 УК РФ), Эдуард Полиев (судимость по двум статьям УК РФ: 206 — «Захват или удержание лица в качестве заложника» ‑ и 148 — «Хулиганство») и Екатерина Чулкова (судимость по статье 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и судимость по части 2 статьи 150 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»).

В Совет депутатов МО «Кош-Агачский район» тоже выдвинулись четверо кандидатов с погашенной судимостью: Оралтай Джумажанов («Единая Россия», судимость по части 1 статьи 211 УК РФ — «Нарушение ПДД»), Иженер Диятов («Единая Россия», судимость по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата»), Ергабыл Рамазанов («Единая Россия», судимость по части 1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), Сабиряш Джаркинова («Справедливая Россия», судимость по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

Справедливости ради заметим, что имеющих судимость кандидатов-самовыдвиженцев и кандидатов от партии «Единая Россия» оказалось примерно поровну.

Коммунисты больше всего «отметились» на выборах в Совет депутатов МО «Кош-Агачский район». Это кандидат Маралбек Сахарьянов (осуждён по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность»), Александр Князев (судимость по пунктам части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и судимость части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и Валерий Диятов (судимость части 2 статьи 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»).

ЛДПР направила своих кандидатов — бывших осужденных в Майминский районный совет депутатов: Сергей Кочетков (судимость по части 2 статьи 147 «Мошенничество» УК РСФСР), а также — в Совет депутатов Турочакского района (Юрий Будуев, судимость по части 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ) и в Совет депутатов Турочакского района (Николай Крук, судимость по части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ).

Но больше всего бывших осужденных — ставленников ЛДПР оказались выдвинутыми в депутаты Усть-Канского аймака: Юрий Самташев (осужден по статье 218 УК РСФСР «Ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ» и по статье 207 УК РСФСР «Угроза убийством, нанесением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества путем поджога»), Иван Белявцев (осуждён по статье 89 УК РСФСР «Хищение государственого или общественного имущества, совершенное путем кражи», статьи 144 УК РСФСР «Кража» и статьи 21 «Нарушение правил безопасности движения и эксплутации транспортных средств путем управления лицами управляющими транспортные средства») и Павел Муйтуев (осуждён по части 2 статьи 206 «Хулиганство» и части 1 статьи 211 УК РСФСР «Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств»).

Впрочем, это далеко не все алтайские кандидаты, в разное время получившие уголовное наказание, равно как и не все, кто, мог быть уличён, но наказание не понёс за недостаточностью улик.

И второй момент: сколько бы руководство единороссов не заявляло о проводимых чистках в своих рядах и о своей принципиальной позиции по кандидатам, имевшим проблемы с законом, на примере Республики Алтай видно, что слова партийных боссов расходятся с делом.

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