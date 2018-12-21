«Стоял гул, дети испугались»: ракета со спутником напугала жителей Алтая

Горно-Алтайск, , 11:26 — REGNUM Жители Республики Алтай обсуждают «наделавший шуму» запуск ракеты с военным спутником.

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, который будет использовать для своих нужд Министерство обороны России, стартовала 21 декабря в 7:20 (местн.) с космодрома Байконур. Жители Республики Алтай, на территории которой падает вторая ступень, поделились своими впечатлениями.

«Раздался страшный грохот, раньше не было такого», — цитируют жителя Чемальского района «Новости горного Алтая».

"Была яркая вспышка в небе, потом стоял около минуты гул, дети испугались очень», — подчёркивает ещё один житель региона.

Очевидцы сообщают о том, что ступень упала «куда-то в район Каракольских озёр».

Уточняется, что жителей Чемальского района через СМИ предупреждали о предстоящем запуске. Их, в частности, просили «ограничить выход в лес и выпас скота».

Новостной портал республики уточняет, что за прошедшие десятилетия в безлюдных местах Алтая скопилось несколько тысяч тонн космического мусора. В соответствии с циклограммой полёта, вторая ступень ракеты-носителя отделяется именно над территорией Горного Алтая и падает в специально определённые районы: центральные части хребтов Иолго, Сумультинский, Алтынту и верховья рек Уймень, Пыжа, Большая и Малая Сумульта.

Местные жители переживают, что ракетное топливо гептил, попадающее в окружающую среду, может нанести вред экологии и здоровью людей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с космодрома Байконур 21 декабря в 03:20 по московскому времени. По данным департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

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