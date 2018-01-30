Светлана Шаповалова, , 12:33 — REGNUM

Власти Алтайского края и Республики Алтай обнародовали некоторые данные о развитии туристической отрасли, которая является одной из приоритетных в экономике двух регионов. Так, туристический поток в Республику Алтай по итогам 2017 года составил 2,05 млн человек (это на 3,2% больше, чем годом ранее). Алтайский край за это же время сумел привлечь около 2,2 млн человек. Рост туристического потока при этом оценивается в 5%.

«Темп роста туристического потока 5% в год — вполне приличный во всем мире. Это считается неплохим показателем. Тем более что он варьируется в зависимости от погодно-климатических условий текущего года и других причин», — подчеркнул губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Примерно о том же самом заявил и глава Республики Алтай Александр Бердников.

«В 2006 году мы выбрали туризм в качестве одного из основных направлений социально-экономического развития Республики Алтай и планомерно движемся в этом направлении, одновременно серьезно развивая и смежные отрасли экономики», — отметил глава республиканского правительства.

Но при этом из официальной информации очевидно, что речь идет лишь об увеличении числа объектов размещения, которых в Горном Алтае и без того не счесть. Между тем именно они очень часто становятся источником загрязнения окружающей среды.

Фотограф Александр Тырышкин, который объездил всю республику, включая её отдаленные районы, считает, что в Республике Алтай отсутствует экологическая культура, а также не работают проверяющие от муниципалитетов, от минприроды:

«Мусор скапливается не только на берегах рек. На горе Комсомольской в Горно-Алтайске (столица Республики Алтай — прим. ИА REGNUM) много мусора, за городом, у кладбища. В селе Майма, где практически отсутствуют мусорные контейнеры, много мусора», — об этом он информировал ИА REGNUM в октябре 2017 года.

Довод о том же самом приводил ранее и президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий. Он полагает, что на ситуацию влияет «отсутствие должного надзора со стороны органов власти». В качестве причины замусоривания берегов рек он указал «отсутствие механизма привлечения к ответственности со стороны тех же предпринимателей, около которых находится рекреационная территория».

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«За прошедший год в регионе выросло количество предприятий различных форм собственности, оказывающих туристические услуги, — с 804 до 907, это гостиницы, туристические базы и кемпинги, «зеленые дома», турагентства и так далее», — отмечается на сайте правительства Республики Алтай.

А то, что можно отнести к развитию туристической инфраструктуры, обозначено не слишком впечатляюще:

«Расширяются горнолыжные комплексы, крупнейшими из которых являются ГЛК «Манжерок», «Артыбаш» и «Семинский перевал». Здесь открываются новые трассы, подъемники, а на ГЛК «Манжерок» с прошлого года идут работы по созданию системы искусственного оснежения. Её первая очередь уже заработала в январе этого года, что позволило открыть сезон, несмотря на малоснежную зиму. Полностью данные работы планируется завершить к предстоящей осени, что позволит начать следующий горнолыжный сезон уже в октябре — ноябре».

Опять-таки: обозначив в официальной информации важность обеспечения занятости и дополнительного дохода населения Республики Алтай, власти региона ничего не упомянули о важности участия в федеральных туристических проектах, один из которых в Республике Алтай всё еще надеются реализовать — теперь уже на уровне региона. Речь идет о печально известной туристической зоне «Долина Алтая» с «утёкшим» искусственным озером, но которая, как заявлялось, переживает сейчас своё третье перерождение.

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Между тем очевидно, что Алтайскому краю, весьма обделённому великолепными видами Алтайских гор, для достижения прироста в 5% пришлось изрядно «пахать» весь 2017 год. Как уже сообщало ИА REGNUM, с привлечением федеральных ресурсов Алтайский край продолжает развивать три проекта: туристско-рекреационные кластеры «Белокуриха», «Барнаул — горнозаводской город» и автотуристский кластер «Золотые ворота». Причём, по словам главы региона Александра Карлина, на один бюджетный рубль, вложенный в эти площадки, приходится порядка двух рублей частных инвестиций.

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«Предприниматели могут видеть, где и в каких объектах нуждается регион. А правительство Алтайского края берет на себя обязательства оперативно решать все вопросы, в том числе и связанные с землеотводом. По такому принципу, в частности, был создан придорожный сервис Большого Золотого кольца Алтая и Малого Золотого кольца Алтая», — пояснил губернатор.

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Поэтому упрёки в том, что Алтайский край на московской выставке «Интурмаркет» тратит из своего бюджета десятки миллионов рублей, тогда как соседняя республика на те же цели расходует в 10 раз меньше, не кажутся слишком уж справедливыми. Пристрастия высоких и не очень чиновников поохотиться на краснокнижных животных в Республике Алтай известны далеко за пределами региона. Но эта тема в продвижении на туристической выставке, сами понимаете, не нуждается.

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Между тем инвесторы Алтайского края только в проект туркластера «Белокуриха-2» и строительство инженерной инфраструктуры вложили не один миллиард рублей. Уже сейчас проектом восхищаются и знают не только алтайские туристы, но и российские спортсмены-биатлонисты, для которых открыли там тренировочную базу. Так что Алтайскому краю действительно есть что показать и разрекламировать.

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Узнаванию новых достопримечательностей во многом способствовало задействование всевозможных механизмов информирования. Далеко не дешёвых причём. Напомним, летом 2017 года в регион для съемок фильма о Чуйской тракте приезжал артист Гарик Сукачёв. Картина «То, что во мне» получилась у него весьма любопытной и добродушной. Вполне вероятно, после её просмотра появились те, кто мечтает теперь порывать на Алтае. Стоила ли «овчинка выделки»? Ответ очевиден.

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В заключение заметим: два Алтая, безусловно, великолепны и достойны самых восторженных слов туристов. Несмотря на то, что проблем с развитием инфраструктуры и достойного сервиса еще очень много, дальнейшая реализация общефедеральной программы развития внутреннего туризма будет способствовать тому, что интерес к сибирским регионам будет возрастать.

Что касается Алтая, то он действительно многолик и многогранен. Его секреты во все времена будоражили умы великих мыслителей, путешественников и творческих людей. Поэтому делить турпотоки на два региона едва ли имеет смысл.

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И второе: всё-таки хочется, чтобы развитие туристических услуг, которое приносит несомненную пользу местным жителям, не сводилось в конечном итоге к одному лишь извлечению выгоды. Важно, чтобы регионы развивали и приумножали природное своё достояние, несмотря на то, что Год экологии уже закончился.

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