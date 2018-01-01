В Новый год — с новым губернатором

ИА REGNUM Полпред президента РФ в ЦФО — экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев

Самое громкое событие 2017 года произошло в конце декабря, когда большинство воронежцев уже наряжали ёлки и закупались мандаринами. 25 декабря пришла новость — губернатор Алексей Гордеев, который почти девять лет проработал в Воронежской области, ушел в отставку, и следом был назначен на должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.

Впрочем, назначение не было таким уж и неожиданным: слухи о том, что Гордеев может сменить губернаторство на полпредство, появились за пару недель до назначения, однако сам губернатор хранил молчание.

Провожали Гордеева в буквальном смысле со слезами на глазах — даже лидер воронежского отделения КПРФ Сергей Рудаков не пожалел для бывшего губернатора добрых слов, а в сети появилась петиция к президенту с просьбой оставить Гордеева в Воронеже. И печаль воронежского бомонда (да и жителей) была связана не столько с уходом самого Алексея Васильевича, которого настойчиво просили не забывать область и всячески «лоббировать» ее интересы, а с переживаниями по поводу того, кто станет новым главой региона.

Подробнее: Врио губернатора Воронежской области стал Александр Гусев

Горизонтальная вертикаль губернатора Гордеева

«Лучшие годы жизни»: Гордеев покидает Воронеж

Kremlin.ru Александр Гусев

Врио губернатора решением президента был назначен Александр Гусев, до этого с 2013 года работавший в должности мэра Воронежа, а еще раньше — первым заместителем Гордеева.

Сам Алексей Гордеев позже, на пресс-конференции отметил, что Гусев имеет и необходимый опыт для управления регионом, и, что немало важно, в курсе проблем, в том числе — областного центра. А Александр Гусев, выступая перед депутатами впервые в качестве и.о. губернатора, отвел себе семь-восемь месяцев в качестве испытательного срока.

Пока же многие эксперты склоняются к мысли, что Гусев действительно лишь исполняющий обязанности — основной претендент на пост губернатора появится позже.

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Воронежскому губернатору назначили местоблюстителя

Mos.ru Электропоезд метро

Метро в Воронеже — не фантазия. Но пока и не реальность

Еще одной ключевой темой этого года стал анонсированный проект строительства метро в Воронеже. Концепция была представлена в апреле, во время визита в регион японской делегации. Тогда строительство двух линий оценили в миллиард евро. Сроки строительства даже не назывались.

Подробнее: Строительство двух линий метро в Воронеже оценили в 1 млрд евро

Уже в октябре было заявлено, что строительство только одной ветки метро будет стоить около 44 миллиардов рублей (ранее называлась сумма в 35 млрд).

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Отметим, что идею строительства в регионе метро в регионе пока воспринимают довольно скептически — дело в том, что такие планы городскими властями озвучивались неоднократно на протяжении последних лет. В том числе именно на легкое метро предлагалось когда-то заменить «несовременные» и «неэкологичные» трамваи. Их как раз благополучно уничтожили, но метрополитен в городе так и не появился.

Santehnik Станция метро

Однако последний проект метро все же имеет шансы на будущее. Это подтвердил, в частности, полномочный полпред президента РФ в Центральном федеральном округе и в недавнем прошлом губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на своей первой встрече с воронежскими журналистами уже в новом качестве.

«Уже есть понимание, что это все не фантазии, а может стать реальностью», — сказал Гордеев.

Подробности: Метро в Воронеже — не фантазия: стали известны детали проекта

Дорого и сердито

Еще один громкий проект 2017 года, который плавно переходит в 2018-й, — это обустройство платных парковок в центре Воронежа. Нужно сказать, что мера, хотя и крайне непопулярная, для Воронежа вынужденная: местных автовладельцев не пугают ни эвакуаторы, ни штрафы. Каждый день обочин дорог в центре города буквально заставлены автомобилями — и это при том, что в последние несколько лет заработали и подземные платные парковки. Но популярностью они не пользуются — гораздо проще припарковаться прямо рядом с офисом или магазином, перегородив проезд по крайне полосе.

Petr Magera Парковка

О введении платных парковок — то есть не дополнительных мест для парковки, а введении платы за возможность оставить машину в центре города — заговорили еще в 2015 году. Потом проект был заморожен: власти намеревались набраться опыта у других городов. В итоге в 2017 году было объявлено, что плату за парковку в центре Воронежа введут уже в ближайшее время.

Конкурс на заключение концессионного соглашения выиграла белгородская фирма, которая уже имеет соответствующий опыт. Кстати, изначально проект намеревались реализовать до конца года, но позже стало известно — бесплатно в центре Воронежа парковаться можно будет аж ддо апреля 2018-го.

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Придется раскошелиться: в Воронеже заработают платные парковки

Воронежские чиновники подсчитывают доходы от несуществующих парковок

При этом, по подсчетам чиновников, в 2018 году бюджет получит от платных парковок 25 млн рублей. Паркоматы появятся на улицах 20-летия Октября, Ворошилова, 9 Января, Мира, Плехановской, Кольцовской, проспекте Революции и Университетской площади и целом ряде других. За то, чтобы припарковаться на обочине либо в парковочном кармане, придется заплатить 40 рублей в час. Альтернатива — также платная стоянка на подземных парковках. Которые сегодня в центре практически пустуют, либо общественный транспорт.

12019 Роща

Без Нагорной дубравы и «зеленого пояса»

Одним из главных скандалов года для областного центра стали неожиданно планы по строительству новой дороги, которая, по задумке властей, должна значительно облегчить жизнь горожан. Но против выступили именно горожане.

В 2013 году, в преддверии выборов мэра Воронежа (на которых победил тогда вице-губернатор, а сегодня — уже исполняющий обязанности главы региона Александр Гусев), был предложен проект строительства дороги-дублера улицы Ломоносова, которая соединяет бурно растущий Коминтерновский район города с Центральным, а далее с остальными районами. Проект вызвал бурю негодования — ведь дорогу было предложено проложить через особо охраняемую территорию «Нагорная дубрава». Александр Гусев тогда заверил жителей, что дорога через дубраву проходить в любом случае не будет, а власти рассмотрят другие варианты. Такой вариант был найден — в 2014 году за 200 млн рублей реконструировали улицу Ломоносова и параллельную улицу Тимирязева. Предполагалось, что это решит вопрос пробок. Но проблема, хоть и стала менее напряженной, все же никуда не делась: поток автомобилей ежегодно растет.

В конце 2017 года власти вновь решили вернуться к проекту строительства дороги через Нагорную дубраву. Решили фактически — в обход мнения жителей.

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Вопрос обсуждался в начале декабря на публичных слушаниях — причем на обсуждение был вынесен не отдельный вопрос дороги, а в целом концепция развития улично-дорожной сети Воронежа. Тем не менее, воронежцев запутать не удалось, частники слушаний выступили резко против проекта.

Впрочем, депутатов гордумы это не смутило — уже по привычке они проигнорировали и мнение жителей, и даже обещание мэра, и решение администрации города все же изъять проект из концепции. 20 декабря депутаты Воронежской городской думы утвердили Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период да 2020 года. Вместе с проектом строительства дороги через Нагорную дубраву.

Подробности — здесь: Воронежского мэра выставили лжецом

Депутаты, голосовавшие за проект, попытались заверить, что это, мол, ничего не значит — «дальше будут поручения управлению экологии, председателю комиссии по экологии каким образом, и как реализовывать проект безболезненно для леса и для жителей. Это уже работа будущего». То есть проект реализован будет — невзирая на мнение избирателей.

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Antranias Экология

Вообще 2017 год, объявленный Годом экологии, для воронежской экологии оказался не слишком удачным. Так, до конца года предлагалось утвердить границы «зеленого пояса» — территорий с ограниченным режимом природопользования. Однако неожиданно проект границ «зеленого пояса», представленный в начале ноября, не прошел публичные слушания.

В проект было включено 1445,4 га — городские парки и пригородные леса. Камнем преткновения оказались земли поселка Медовка в пограничном с Воронежем Рамонском районе, который давно облюбовали строители «элитного жилья». Позже была предпринята еще одна попытка вынести проект на обсуждение — земли Медовки исключили, однако общая площадь зеленого пояса была увеличено. Но этот документ был отозван на доработку.

Подробнее: Изумрудный город против «зеленого пояса»

Скандал, скандал, еще скандал, опять скандал, и вот…

Самое начало 2017 года ознаменовалось крупным скандалом, отголоски которого, пожалуй, будут слышны и в 2018 году. В январе по подозрению в получении взятки был задержан главный архитектор Воронежа Антон Шевелев. Характерно, что буквально за день до задержания чиновника губернатор Алексей Гордеев потребовал от мэра Воронежа Александра Гусева разобраться с «архитектурным бандитизмом» и навести порядок в строительном блоке администрации города.

По теме: «Архитектурный бандитизм»: губернатор потребовал навести порядок в Воронеже

(сс) MichaelGaida Строительство

Следующие месяцы ознаменовались чередой отставок в мэрии: посты покинули глава управления строительной политики, заместитель главного архитектора города и, наконец, вице-мэр по градостроительству. Выдачу же разрешений на строительство и введение в эксплуатацию новых домов мэр Александр Гусев взял на себя лично.

А также: Последствия «архитектурного бандитизма»: в мэрии Воронежа — новые отставки

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Но на этом дело не кончилось. В феврале мэрию сотрясли новые отставки, на этот раз — в блоке ЖКХ: руководитель профильного управления Игорь Черенков покинул пост после, того, как более десятка горожан пострадали от сосулек, обрушившихся с городских крыш.

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Реновация по-воронежски: сквозь огонь и обещания

2017 год стал годом, когда программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», принятая еще в 2010 году с расчетом освобождения площадок под застройку и изначально рассчитанная до 2015-го, была продлена, причем сразу до 2030 года. Такое решение объясняется просто: власти Воронежа рассчитывают, что уж за 13 лет так или иначе завершить процесс сноса ветхого жилого фонда удастся.

Марина Каширская ИА REGNUM Расселенные, но не снесенные дома в Воронеже

За семь же лет результат оказался не слишком впечатляющим: с 2010 года из более чем 400 домов, принятых в программу изначально, расселено около четверти. Заинтересованность застройщиков в площадках в старых городских районах оказалась, мягко говоря, сильно преувеличенной. Отдельная проблема возникла со сносом все же расселенных жилых домов. В Левобережном районе есть целый квартал домов-призраков — люди разъехались еще несколько лет назад, а снести дома руки у мэрии так и не дошли.

Подробнее: Аварийные дома в Воронеже все же обещают снести. Что потом?

В 2017 году в «домах-призраках» произошло более десятка пожаров, и только после этого процесс сноса пошел чуть быстрее. Снести расселенные дома мэрия обещает до 2018 года. Вот только масштабного жилищного строительства там, судя по всему, уже не будет — их планируют использовать «для нужд города», в том числе — для организации зеленых зон. Возможно, это тоже выход.