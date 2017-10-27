Строительство метро в Воронеже становится дороже и призрачнее

Воронеж, , 16:41 — REGNUM Строительство первой ветки метро в Воронеже обойдется в более чем 44 млрд рублей. Такую цифру назвал директор компании «Киносарг» Игорь Березин в рамках межрегионального форума-выставки «Строительство и ЖКХ», который проходит в Воронеже 26−27 октября.

Читайте по теме: Паралич дорог: есть ли спасение от пробок?

Метро в Воронеже за 35 млрд рублей: проект века или популизм?

Как сообщает «Коммерсантъ-Воронеж», первая ветка, по плану, должна соединить спорткомплекс «Олимпик» с районом авиазавода — через Московский проспект, район строительной академии, по новому мосту.

Вторая линия планируется от района гипермаркета Metro до улицы Южно-Моравская, через Северный мост. Третья линия должна соединить улицы 9 Января и Димитрова.

«Такая структура нам обеспечит не менее 60% замещения наземного транспорта в городском трафике», — цитирует издание представителя компании.

Между тем мэр Воронежа Александр Гусев заявил, что сейчас ведутся переговоры с Фондом прямых инвестиций РФ о предоставлении финансирования на реализацию проекта.

А также: Кадровые перестановки: кто будет управлять воронежским транспортом?

Провинциальное метро: пустота, безысходность и души убитых трамваев

Как сообщало ИА REGNUM, еще в августе вице-мэр Воронежа Вадим Кстенин заявлял, что стоимость первой ветки обойдется в 35 млрд рублей.

Впрочем, идею строительства легкого метро городские власти вынашивают чуть ли не 10 лет, и в том числе именно на легкое метро предлагалось когда-то заменить «несовременные» и «неэкологичные» трамваи, которые благополучно в итоге уничтожили. Пробки остались на месте, а о легком метро вспоминали раз в несколько лет. Так, в 2013 году заявлялось о возможности строительства наземного метро с подземными участками. Реализация проекта оценивалась в 18 млрд рублей, но тогда он так и остался на бумаге.

Вновь реализация проекта по строительству легкорельсового метро обсуждалась в апреле этого года в рамках визита в Воронеж делегации Японии во главе с министром по экономическому сотрудничеству с Россией Хиросигэ Сэко. Воронежский губернатор и Хиросигэ Сэко говорили о том, что проект мог бы стать частью совместного плана Воронежской области и Японии по развитию городских территорий.

Однако глава региона в сентябре этого года, во время встречи с мэром Александром Гусевым отметил, что прежде чем принять решение о формате реализации в Воронеже такого масштабного проекта, как строительство легкорельсового метро или другого аналогичного проекта, а также для подготовки качественного технико-экономического обоснования проекта, необходимо вынести этот вопрос на общественное обсуждение.