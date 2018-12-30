2017 год оказался для Брянской области богат на события, получившие федеральную огласку: мошенничество в международном аэропорту «Брянск», смерть младенцев в перинатальном центре, дополнительные выборы депутата Госдумы. Как трясло Брянскую область в 2017 году — в обзоре ИА REGNUM.

Новорожденный

Беды и радости аэропорта

К 2017 году международный аэропорт «Брянск» подошел в плачевном состоянии. Многомиллионные долги, постоянные претензии к руководству со стороны собственника — правительства Брянской области, задержки зарплаты и полное отсутствие развития. В январе произошло ключевое событие, которое стало отправной точкой для изменения ситуации, — задержание по подозрению в мошенничестве генерального директора.

О том, что гендиректор аэропорта подозревается в мошенничестве, стало известно 18 января. По версии следствия, сотрудники аэропорта заключали фиктивные трудовые договоры и подписывали акты приемки работ, которые на самом деле выполнены не были. Деньги, которые выделялись из Фонда имущества Брянской области на эти работы, присваивались. Всё это происходило на протяжении двух лет, а ущерб оценили в 1,5 млн рублей. Вместе с гендиректором под уголовное дело попали главный бухгалтер и экономист аэропорта.

Новым гендиректором аэропорта был назначен руководитель брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Александр Сай. В аэропорту тогда сообщили, что «назначен человек, знакомый с Брянским аэропортом, работавший в нем».

«Возможно, ему будет немного легче наладить более или менее стабильную работу нашего аэропорта».

Уже в марте помогать налаживать «стабильную работу» стал и собственник — правительство Брянской области. Региональные власти решили наконец-то разобраться с долгами предприятия, из-за которых аэропорт много раз был на грани банкротства.

Aero32.ru Международный аэропорт «Брянск»

В апреле депутаты Брянской областной думы одобрили выделение 324 млн рублей на «оздоровление» аэропорта. 225 млн рублей пошли на ликвидацию долгов, а 99 млн — на текущую деятельность и покупку оборудования и техники.

Несмотря на это, проблемы в аэропорту всё-таки оставались. Брянская транспортная прокуратура сообщила, что на предприятии не платят зарплату. Выяснилось, что впервые штраф за невыплату денег гендиректор аэропорта и юридическое лицо получили в июне 2017 года. Тогда в сумме штраф составил 32 тысячи рублей. Задолженность была погашена. Однако затем прокуратура вновь выявила факты несвоевременной выплаты денег. В отношении гендиректора было возбуждено новое административное дело.

Между тем в самом аэропорту говорили о том, что у организации фактически началась новая жизнь. Такое заявление Александр Сай сделал в октябре. Тогда же в правительстве сообщили, что из аэропорта хотят сделать грузопассажирский авиационный хаб, но для этого нужны федеральные деньги.

В ноябре стало известно, что в аэропорту началось комплексное обследование, которое проводит Московский аэропроектный институт. По его итогам должно быть принято решение о строительстве нового здания аэровокзала. Также будут проведены работы по укреплению взлетно-посадочной полосы, которая была спроектирована под советские самолеты и совершенно не подходит для принятия зарубежных воздушных судов.

Итоги работы по спасению аэропорта в декабре подвел губернатор Александр Богомаз.

«Регион развивается, и те проблемы, которые копились годами в международном аэропорту «Брянск», мы в этом году решили. Их удалось решить за счет развития экономики Брянской области. Те долги, которые были накоплены не за один год аэропортом, не позволяли ему дальше развиваться, а сегодня все эти долги погашены. Многие считали, что аэропорт банкрот, он никогда не заработает. Он сегодня заработал», — констатировал глава региона.

Между тем сейчас Брянский районный суд рассматривает дело экс-гендиректора. Вполне возможно, что уже в начале 2018 года будет вынесен приговор.

Перинатальный центр: открыли, закрыли, снова открыли

В марте 2017 года в Брянской области произошло радостное событие — был открыт перинатальный центр, который строился с 2014 года. Стоимость центра составила более 2,2 млрд рублей.

Перинатальный центр стал чуть ли не гордостью региона: он рассчитан на 130 коек, оснащение позволяет выхаживать детей с экстремально низким весом. Здесь же есть отделение реанимации и интенсивной терапии, послеродовое отделение, отделение патологии беременности, отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных первого и второго уровня выживаемости. Сообщалось, что центр позволит уменьшить уровень младенческой смертности в Брянской области на 20% к 2020 году.

Daniel Liporace Новорожденный

Однако радость оказалась недолгой: в июне перинатальный центр приостановил свою работу «по техническим причинам». Чиновники заявили, что центр не работает из-за «регламентных работ для проверки технического и медицинского оборудования». Однако тут же появилась информация о высокой младенческой смертности в центре — здесь умерли 11 детей. По мнению некоторых представителей департамента здравоохранения, у всех детей «были на то причины».

Позже выяснилось, что смерти регистрировались с 8 марта по 1 июня. По факту СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело. Статья — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Проверки в центре проводил и региональный департамент здравоохранения, и Росздравнадзор. В результате нарушений не нашли.

«Акушерская помощь оказана в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»… Знания и умения врачей соответствуют квалификационным требованиям», — сообщали в Росздравнадзоре.

Однако на этом дело не закончилось. В августе некоммерческая организация Transparency International — Россия опубликовала исследование, в котором делался вывод, что центр получил все разрешения на работу и лицензии фактически по ускоренной программе. Правозащитники сообщили, что центр получил разрешение на эксплуатацию 1 марта. Уже 2 марта было готово санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, а 4 марта — выдана лицензия на медицинскую деятельность. При этом, по данным авторов исследования, обычно лицензия готовится около двух недель.

В госкорпорации «Ростех», по заказу которого и был построен центр, информацию опровергли. В компании сообщили, что по итогам проверки, проведенной министерством здравоохранения и прокуратурой Брянской области, нарушений по части строительства объекта обнаружено не было.

«Установлены максимальные сроки оказания услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений, минимальных сроков не установлено. Поэтому утверждение о том, что были допущены нарушения при получении санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора из-за сокращения сроков проведения экспертизы, не соответствует действительности», — говорилось в сообщении компании.

Слухи о том, что центр снова закрыт, появлялись и после. К примеру, в ноябре 2017 года.

Следственный комитет России

Дольщиков нет, дольщики есть

В 2017 году в Брянской области обострилась ситуация с обманутыми дольщиками. В марте регион был назван в числе субъектов России, в которых есть большие проблемы. К примеру, Генпрокуратура сообщила, что при строительстве в городе Карачев застройщики неправомерно привлекли более 4 млн рублей по предварительным договорам купли-продажи. По факту было возбуждено уголовное дело по с.1 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Это не первое дело, возбужденное из-за обмана дольщиков. В марте также появилось новое дело в отношении главы компании «ЕвроОтделка»Светланы Роман, печально известной по делу о «гнилых» новостройках в поселке Белые Берега. Новое дело касалось домов, которые не были построены вовсе. По версии следствия, с 2011 по 2013 год Светлана Роман собирала с жителей деньги на строительство многоквартирных домов. Также она получила средства из бюджетов разных уровней, которые должны были быть потрачены на переселение брянцев из ветхого и аварийного жилья. Однако, по версии следствия, дома построены не были, а Светлана Роман забрала все деньги себе. Ущерб оценивался в 120 млн рублей.

Но самая сложная ситуация сложилась вокруг муниципального предприятия «Брянскгорстройзаказчик». К примеру, жители, вложившие свои деньги в строительство дома на улице Чернышевского в Брянске по заказу МУП «Брянскгорстройзаказчик», долгое время пытались обратить внимание властей на свои проблемы. Строительство дома началось еще в 2010 году. Подрядная организация «Союз мастеров» начала работы по заказу МУП «Брянскгорстройзаказчик». Дом должны были сдать еще во втором полугодии 2016 года. В подобной ситуации оказались и собственники квартир еще в нескольких не достроенных домах.

В апреле 2017 года губернатор Александр Богомаз сообщил, что правоохранительные органы Брянской области проведут проверку по факту обмана дольщиков МУПа.

Однако очередное обещание не удовлетворило жителей, и они решили дойти до Госдумы. 3 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на особый контроль решение проблемы обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строительство домов МУПом «Брянскгорстройзаказчик».

В октябре стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-главы одного из муниципальных предприятий. По версии следствия, 49-летний мужчина оформлял договоры участия в долевом строительстве на заведомо невыгодных и убыточных для предприятия условиях. При продаже квартир он прописывал в документах неправильные сведения о стоимости объекта. Цель была одна — завладеть деньгами покупателей, считают следователи. Таким образом, похитить экс-главе МУПа удалось более 1,2 млн рублей. Название МУПа полиция не сообщила.

Уже в декабре карты раскрыл Александр Богомаз. Он рассказал, что следствие ведется именно в отношении руководства «Брянскгорстройзаказчика». Выяснилось, что дольщики платили по 30 тысяч за квадратный метр, в то время как по документам он стоил всего 19 тысяч. Сейчас следователи разбираются, куда делись деньги. Само предприятие признано банкротом, введена процедура внешнего наблюдения.

Кроме того, Александр Богомаз пообещал, что обманутые дольщики, которых в регионе оказалось 228 человек, получат квартиры до конца 2018 года. Между тем на достройку домов нужно не менее 220 млн рублей.

По данным правительства, в регионе уже к декабрю были определены участки, которые достанутся компаниям, решившим достроить дома дольщиков. Но земля будет передана только после того, как в люди заедут в квартиры. Сейчас достроить нужно несколько домов. К примеру, дом по улице Молодой Гвардии построен на 30%, на достройку требуется 80,5 млн рублей, дом на улице Чернышевского, 2а готов на 87% (для завершения необходимо 46,7 млн).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутатские кульбиты

В сентябре 2017 года в Брянской области прошли выборы депутата Госдумы в одномандатном округе №77.

О том, что жителям региона придется еще раз выбирать своего депутата, стало известно в июне, когда досрочно сложил полномочия Владимир Жутенков. Причина — желание вернуться в бизнес. До Госдумы Жутенков работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств Брянской области, в течение года он проработал в аграрном комитете нижней палаты парламента.

13 июня ЦИК назначил довыборы.

«Назначая ранее дополнительные выборы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112, мы говорили, что внимание к ним будет особенным. И Брянская область не станет исключением. Регион достаточно активный, и опыт таких избирательных кампаний у Брянского облизбиркома уже есть. Мы надеемся, что комиссия успешно проведет и эту избирательную кампанию», — предупредили в ЦИКе.

Изначально появилась версия, что с помощью довыборов в Госдуму может вернуться экс-депутат Александр Хинштейн. Однако после «Единая Россия» неожиданно отказалась от участия в выборах. Это решение объяснялось тем, что партия не успеет провести праймериз, а без него выдвижение кандидата вряд ли выразит волю жителей области.

Но более правдоподобно выглядела версия о том, что «Единая Россия» решила уступить ЛДПР, а точнее петербургскому миллиардеру Борису Пайкину, который ранее не смог выиграть выборы в одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Уже в июле версия подтвердилась — ЛДПР выдвинула Бориса Пайкина.

Выборная кампания оказалась интересной и насыщенной. Всего на место в Госдуме претендовали девять человек. Это Борис Пайкин (ЛДПР), Александр Куприянов (КПРФ), а также представитель «Партии роста» Сергей Горелов, кандидат от «Родины» Николай Алексеенко, представитель «Коммунистов России» Сергей Малинкович, Константин Касаминский («Патриоты России»), Ольга Махотина («Яблоко»), Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Сергей Курденко от «Справедливой России».

Главная борьба развернулась между Борисом Пайкиным и Александром Куприяновым. Представитель КПРФ пытался снять с выборов своего конкурента, заподозрив его в подкупе избирателей. Так, в заявлении, опубликованном Куприяновым, говорилось, что Борис Пайкин участвует в официальных мероприятиях, которые проводятся чиновниками в границах округа. Вместе с тем эти встречи сопровождаются открытием спортивных площадок, но не сообщается, на чьи деньги они построены.

«Я полагаю, что в действиях кандидата в депутаты ГД РФ Пайкина Бориса усматривается подкуп избирателей, который представляет собой действия в форме передачи или обещания передачи избирателям материальных благ, направленные на то, чтобы оказать воздействие на их волеизъявление», — заявлял Александр Куприянов.

Однако облсуд, а затем и Верховный суд РФ решили, что подозрения — безосновательны.

Заявления о нарушениях поступали и в день голосования. Так, коммунисты заявили, что на одном из участков произошел вброс бюллетеней. По данным КПРФ, член участковой избирательной комиссии попыталась вбросить в урну две пачки бюллетеней. Одну опустить удалось, вторая — оказалась на полу. Полицейские, которые были вызваны на участок, посчитали документы: их оказалось шесть, все — в пользу Бориса Пайкина, все — с печатями и подписями.

В итоге с результатом в 52% на выборах победил Борис Пайкин. Второе место на выборах занял представитель «Партии роста» Сергей Горелов (9,5%). Коммунист Александр Куприянов получил третье место с результатом 9,38% голосов. Явка составила менее 36%.